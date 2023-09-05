不續簽「一帶一路？義副總理會中商務部長 沒表態

義大利副總理兼外長塔加尼參訪晚明天主教耶穌會傳教士利瑪竇的墓園。(取材自X平台」

義大利 副總理兼外長塔加尼3日到訪問中國，此行受關注的是，塔加尼在北京 是否會為義大利不再續簽「一帶一路 」的決定做好準備，以及對今年稍後舉行的一帶一路高峰會造成的衝擊。

塔加尼在社交媒體「X」發文，他3日參訪晚明時期天主教耶穌會傳教士利瑪竇的墓園，讚許利瑪竇讓兩國人民和文化更加緊密，還到北京西什庫天主堂參加彌撒。

中國商務部昨晚發布，部長王文濤昨在北京會見塔加尼。王文濤指出，兩國在貿易和投資領域發展潛力巨大，中方歡迎義大利企業擴大對中貿易和投資。塔加尼則表示，義方對深化對中經貿合作持積極態度，希望進一步擴大雙邊貿易，促進平衡發展。願與中方就優化外資環境加強政策溝通與協調。

中國商務部發布內容，雙方未就義大利參與一帶一路作出表態。

塔加尼昨也會見中共外事辦主任、外交部長王毅。兩人將共同出席中義政府委員會聯席會議。

外界關注義大利是否就退出「一帶一路」與北京溝通。塔加尼曾坦言，一帶一路沒有為義大利帶來預期結果，義方將進行評估，國會須決定是否繼續參與。

2019年義國成為首個參與一帶一路的西方國家，雙方簽署的備忘錄將於明年3月到期。