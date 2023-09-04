我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

IMF總裁喬治艾娃：與中國高層會談成果豐碩

中央社／北京4日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在結束中國行之際表示，自己與中國高層官員進行了「成果豐碩」的實質會談。（歐新社）
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在結束中國行之際表示，自己與中國高層官員進行了「成果豐碩」的實質會談。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在結束中國行之際表示，自己與中國高層官員進行了「成果豐碩」的實質會談。

IMF7月曾警告，儘管該組織已小幅上調今年世界經濟成長前景預測，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後的全球經濟復甦力道正在放緩。

IMF也預測，全球第2大經濟體中國2023年的經濟成長率為5.2%，略高於北京所設的5%左右目標。

然而，近月來，由於消費需求疲軟、青年失業率飆升，以及關鍵房地產行業陷入危機，中國經濟成長步伐出現停滯，疫情後原就不強的反彈力道更是進一步遭到削弱。

喬治艾娃表示，她此行與中國國務院總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長潘功勝和財政部長劉昆等官員「進行了非常富有成效且實質性的討論」。

喬治艾娃在社群媒體X發布影片表示，她與中方官員談到「世界經濟狀況和中國本地發展」。

她說：「我們討論了中國政府為實現（經濟成長）目標而採取的措施」，這項目標「對中國很重要，對全世界也很重要」。

她說：「當今世界上，許多國家都格外容易受到疫情的影響和戰爭的衝擊，IMF必須擁有足夠財政實力來幫助這些國家，這可謂至關重要。」

喬治艾娃指出：「我很感謝中國認可IMF在全球金融安全網所扮演的核心角色。」

喬治艾娃3月也曾敦促中國決策高層，應提高生產力並重新平衡經濟，以從著重投資轉向更持久的消費驅動型成長。

疫情 國務院 北京

上一則

中國宣布李強出席G20峰會 習近平首度缺席

延伸閱讀

中國宣布李強出席G20峰會 習近平首度缺席

中國宣布李強出席G20峰會 習近平首度缺席
傳習近平不出席G20高峰會 拜登：我會感到失望

傳習近平不出席G20高峰會 拜登：我會感到失望
會見IMF總裁 李強：中國經濟總體回升向好

會見IMF總裁 李強：中國經濟總體回升向好
上海市長會IMF總裁：期待更多國際經濟、金融機構落「滬」

上海市長會IMF總裁：期待更多國際經濟、金融機構落「滬」

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」

陳曉相戀8年悔婚 向古力娜扎撂狠話「當我死了吧」
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美
華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？

華為捅破天手機晶片會是7奈米及5G的雙突破？
上海八旬翁留下19份不同遺囑 子女爭房吵翻天 結果尷尬了

上海八旬翁留下19份不同遺囑 子女爭房吵翻天 結果尷尬了