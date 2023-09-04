IMF總裁喬治艾娃：與中國高層會談成果豐碩

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃在結束中國行之際表示，自己與中國高層官員進行了「成果豐碩」的實質會談。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在結束中國行之際表示，自己與中國高層官員進行了「成果豐碩」的實質會談。

IMF7月曾警告，儘管該組織已小幅上調今年世界經濟成長前景預測，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 後的全球經濟復甦力道正在放緩。

IMF也預測，全球第2大經濟體中國2023年的經濟成長率為5.2%，略高於北京 所設的5%左右目標。

然而，近月來，由於消費需求疲軟、青年失業率飆升，以及關鍵房地產行業陷入危機，中國經濟成長步伐出現停滯，疫情後原就不強的反彈力道更是進一步遭到削弱。

喬治艾娃表示，她此行與中國國務院 總理李強、副總理何立峰、中國人民銀行行長潘功勝和財政部長劉昆等官員「進行了非常富有成效且實質性的討論」。

喬治艾娃在社群媒體X發布影片表示，她與中方官員談到「世界經濟狀況和中國本地發展」。

她說：「我們討論了中國政府為實現（經濟成長）目標而採取的措施」，這項目標「對中國很重要，對全世界也很重要」。

她說：「當今世界上，許多國家都格外容易受到疫情的影響和戰爭的衝擊，IMF必須擁有足夠財政實力來幫助這些國家，這可謂至關重要。」

喬治艾娃指出：「我很感謝中國認可IMF在全球金融安全網所扮演的核心角色。」

喬治艾娃3月也曾敦促中國決策高層，應提高生產力並重新平衡經濟，以從著重投資轉向更持久的消費驅動型成長。