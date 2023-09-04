華為逆襲有選日子？外媒：刻意等雷蒙多訪華時 「給下馬威」

網上近日還瘋轉一張以華為Mate 60 Pro衛星移動終端拍攝的雷蒙多訪華照片。(取材自環球人物雜誌 )

華為 無預警開賣新手機Mate 60 Pro掀起搶購熱潮，有外媒稱，華為「重出江湖」正值美國商務部 長雷蒙多 訪華期間，這是華為刻意的操作，意在宣示搭載「中國製造」晶片並支援5G網路的華為及其所採用的中國技術，已突破美方封鎖，華為逆襲成功；網上近日還瘋轉一張以華為Mate 60 Pro衛星移動終端拍攝的雷蒙多訪華照片，都被解讀是給雷蒙多的下馬威。

華為被美國政府制裁後面臨無晶片可用困境，而華為在沉寂3年之後，日前就在美國商務部長雷蒙多訪問中國期間，突然無預警開賣新手機Mate 60 Pro，網上還大量轉傳一張用華為Mate 60 Pro拍攝的雷蒙多訪華照片，引來諸多猜測。

聯合早報報導，華為選在雷蒙多訪問中國期間開賣新機，是在展現不向美國示弱的姿態，對雷蒙多下馬威，甚至狠狠打臉美國商務部，因為雷蒙多就是把200多家中國企業納入美國商務部「黑名單」的部長，而其下屬工業與安全局（BIS）就是祭出制裁禁令的黑手。

觀察者網報導，如今，華為旗艦店中依然人潮洶湧，冒雨而來的消費者大多奔著Mate60 Pro而來。可以說，華為用一己之力，喚醒了沉寂已久的手機市場。Mate60系列作為國產高端機的代表，還有更多黑科技的加持。如果說麒麟芯片是華為自研核心科技的代表，那眾多其他黑科技則代表著華為在手機領域的全方位創新。

「於無聲處聽驚雷。」回想幾天前華為只是用一紙書信便宣布了Mate60系列的開售，消費者則很快用強大的購機熱情顯示出對自主研發的期待。這顯示在美國極限打壓下，華為不但沒有倒下，還在不斷壯大，1.3萬多個零部件已實現國產化。華為突圍，說明自主創新大有可為。很自豪、很高興，「中國有這麼一群人，說著風平浪靜的話，卻做著驚濤駭浪的事」。