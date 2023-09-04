日本排核汙水 中國旅客退單率達50％ 爆買潮轉向南韓

中國民眾抗議福島核汙水排放的情緒，顯得相當強烈。(路透)

中國解禁對日本 旅遊限制後，一度掀起中國遊客赴日潮，但這股熱潮隨著中國抗議日本自8月24日啟動核汙水 排海後已明顯降溫，退單率達50％。日本執政黨自民黨總裁麻生太郎昨批中國所做出的應對明顯是將事情政治化。而就在日本旅遊業憂心之際，南韓 趁隙出手搶客，仁川簽下中國「限韓令」之後的最大單，明年上半年中國優德集團將有1萬名員工到訪仁川。

時代周報報導，中國解除對赴日本等國家旅遊限制後，8月中旬，日本團隊遊產品預訂量環比上月同期增長近九成，預訂十一出發的赴日團隊遊產品量環比增長超五倍。但隨著日本核汙染水排海事件發酵，中國遊客取消赴日遊訂單的現象集中發生。北京有業者說，不僅赴日旅遊團諮詢量大幅度減少，還出現了不少退單情況，退單率大概在50%。

日本啟動核汙水排海後，中國隨即祭出全面禁止日本水產品進口措施。中央社報導，日本執政黨自民黨總裁麻生太郎昨天在一場演講，批判中國所做出的應對「很明顯的，中國就是政治考量，根本不是根據科學在論事。」他還說：「這不僅是漁業相關人士的問題，經營者、政治人物、政府官員等有必要一同思考如何對付。」

日本旅遊業對中國赴日旅遊降溫憂心忡忡，眼看期待的中國旅客爆買潮就要落空，但鄰國南韓沒閒著，趁此時機搶中國客。據南韓中央日報報導，仁川市與仁川旅遊發展局8月29日宣布，已與中國優德集團敲定在仁川舉辦員工獎勵旅遊活動，預計有1萬名優德員工會在明年上半年以搭飛機、渡輪或其他方式前往仁川進行7天6夜旅遊。

報導指出，此次優德集團員工獎勵旅遊團體，是自2017年中國「限韓令」以來，中國遊客赴南韓單一規模遊客人數最多的一次。並指優德集團位於河南省鄭州市，旗下員工7萬人，仁川市政府並該公司商定，今年起至2026年，總計將促成4萬名優德員工赴韓獎勵旅遊。