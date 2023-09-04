我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人走線3個月來美 1天僅賺20元「一點都不後悔」

韓星買頭等艙「被降經濟艙」達美航空拒退差價 挨轟後致歉

中國反核汙水電話轟炸 日本罐頭中文語音系統接招

中國新聞組／北京4日電
中國官方高度關注日本核汙水排海的影響。圖為早前黃渤海東海海域開漁後，漁船從浙江舟山沈家門漁港出港捕魚景象。（新華社）
中國官方高度關注日本核汙水排海的影響。圖為早前黃渤海東海海域開漁後，漁船從浙江舟山沈家門漁港出港捕魚景象。（新華社）

日本福島第一核電廠的核處理水8月24日開始排放入海後，日本各地接獲疑似從中國打來的大量騷擾電話。東京都政府決定從9月1日起以中文自動語音系統接招。

日本朝日電視台報導，福島第一核電廠的核處理水排海後，與排放核處理水無關的福島縣內餐飲店、日本政府機關、地方自治體等陸續接到中國國碼「86」開頭的騷擾電話。

東京都政府截至8月底接獲疑似從中國打來的騷擾電話逾3萬通，東京都政府決定，1日起，如果接獲講中文的電話，就切換成中文自動語音系統因應。

回應的內容是「你知道嗎？處理水的排放是根據國際標準及國際慣例，在做好完全的安全措施情況後實施」、「中國的核電廠當中，有的核電廠一年之間排放氚的數量是福島第一核電廠的約十倍」。

報導說，9月1日傍晚4時45分起的1小時30分之間，自動語音系統因應了198通電話。

東京都政府的作法獲得不少日本網友肯定。有網友寫道：「接獲86開頭的電話，大致上可認為中國當局是主嫌。日本應向世界貿易組織（WTO）提告，或對中國採取嚴格的進出口規範，予以回擊，世界應該會挺日本。」

另有日本網友表示，端視東京都政府接獲的騷擾電話的通數，這已是構成妨礙業務的刑事案件，可以要求中國政府協助進行犯罪搜查，如果中國政府不改善的話，就採取法律措施。日本應告知中國，不排除禁止中國的水產品進口。

日本 WTO

上一則

金融時報：中國4大銀行借了數十億美元給俄國 推人民幣上位

下一則

港警搗2工廈大麻農場 查獲毒品值250萬美元 拘3人

延伸閱讀

日本東京高級飯店1晚600美元 房價「上漲速度」比紐約更快

日本東京高級飯店1晚600美元 房價「上漲速度」比紐約更快
英戰略司令部首長：防止台海衝突 尖端科技是關鍵

英戰略司令部首長：防止台海衝突 尖端科技是關鍵
因應中國水產禁令…日本首長4日會商協助水產業對策

因應中國水產禁令…日本首長4日會商協助水產業對策
中國抵制日料理 卻發現日本鰻大多是中國產

中國抵制日料理 卻發現日本鰻大多是中國產

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
「中國好聲音」第一季錄影現場。（取材自微博）

「中國好聲音」10年熱潮被黑幕終結 何以至此？

2023-08-30 02:00

超人氣

更多 >
心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起

心狠手辣 絕情「4生肖」遇衝突六親不認 一般人惹不起
因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了

因3條件傳被郭台銘找當「最美副總統」 林志玲回應了
內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地

內華達州火人祭活動遇暴雨1死 逾7萬人受困泥濘場地
從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠

從美技術制裁中突圍？華為5G新機晶片哪裡來 市場猜是這家晶圓代工廠
中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美

中國疫情「把人逼得沒辦法」華人花幾十萬人民幣走線來美