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雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力

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雷蒙多：美藉半導體限令 扼殺中國軍事能力

編譯茅毅／即時報導
美國商務部長雷蒙多。（Getty Images）
美國商務部長雷蒙多。（Getty Images）

甫於8月訪問中國的美國商務部長雷蒙多，在美國國家廣播公司（NBC）3日播出的訪談中表明，美方正企圖運用針對中國的半導體銷售限令，扼殺中國的軍事能力。

雷蒙多在NBC節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中明言，美國將不會賣先進的半導體晶片予中國，供其提升軍事能力。

該節目主持人陶德（Chuck Todd）問雷蒙多說，是否美國將出口半導體晶片給中國，「以一個中方不會覺得我們正試圖掐住他們軍事科技的方式？」

雷蒙多反而答道，限制中國的軍事能力，正是美國想做的。「我們正試圖抑制他們的軍事能力，所以如果他們有感，那就意味著我們的策略正在奏效。當然在我任內，我們將不會賣最尖端的美國晶片給中國，就是他們想用於其軍事能力的晶片」。

雷蒙多還對陶德說，在2033年年底前，美國將擁有一個很大、很有深度、世界上最好的半導體生態系統。

雷蒙多補充說，美國有必要恢復真正在國內製造和封裝尖端晶片的活動，美國將在2033年年底前辦到，「我們已重獲聲望，也有具深度的（半導體）生態系，包括研發在內，就在美國國內」。

雷蒙多也提到，據稱在她訪中前，其電子郵件遭中方駭入。她形容美中關係很複雜。她聲稱，「他們真的入侵我（的電郵），至少可以說，此舉很不令人欣賞」，「我（訪中期間）有明白提起此事，就攤在談判桌上。我也順便為了我們對國安的關切、美國勞工的關切、美國企業的關切，直言不諱地提起我們的許多不滿。」

雷蒙多 晶片 陶德

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