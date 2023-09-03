李克強裸退半年首度公開露面 被目擊訪敦煌莫高窟

李克強卸任後深居簡出，最近傳出他8月底在敦煌莫高窟參訪的消息。（取材自推特）

中國前國務院 總理李克強 2023年3月全面退出政壇後，將近半年都沒有公開露面的消息，而最新的畫面顯示，李克強近日首度現身到訪敦煌莫高窟參觀，氣色相當不錯。

李克強是中共20大甘肅 省代表，卸任前也曾到甘肅視察，此次露面廣受關注。根據多位自媒體在社群媒體推特發布的照片與影片，李克強是於8月30日下午3時左右現身莫高窟，現場多名遊客在旁高喊「總理好」，陪伴在李克強身邊的有敦煌研究院黨委書記趙聲良，但沒有甘肅省委書記或省長，這與李克強2022年1月底視察甘肅武威、金昌時，甘肅省委書記尹弘、省長任振鶴現場陪同，有顯著不同。但本報記者1日致電敦煌研究院的多個部門，都僅表示李克強到訪不是該部門可以回應的問題，更不願透露李克強參訪了哪些莫高窟洞窟。

而李克強任內曾於2018年1月底在中南海召開座談會，當時他曾問敦煌研究院名譽院長樊錦詩「現在石窟的保護工作有什麼特殊困難嗎？」樊錦詩則說，敦煌石窟當前接待遊客數量已經超出了旅遊承載量，希望加強文化遺產保護與利用的平衡發展，同時加大科技對文化遺產保護和利用的支持力度。當時李克強即表態，「對這些非常珍貴的中華民族瑰寶，我們一定要用最現代的科技手段保護好，要不惜重金」。

此次李克強現身雖然有攝影師在其身前拍攝，但中國官媒迄今尚未發布任何李克強到訪莫高窟的消息。但明鏡電視指出，李克強露面最先是由共青團甘肅省委旗下甘肅青旅所發布，旋即甘肅青旅就刪除消息。李克強去年中共20大後並未當選20屆中央委員，隨後在2023年3月卸任國務院總理，此後李克強的公開露面消息就相當罕見，僅有黨內高幹告別式能見到李克強署名的花圈。

李克強的前任溫家寶卸任後也曾經深居簡出，第一場公開活動是2013年10月下旬以「老朋友」身分宴請來訪的印度總理辛格（Manmohan Singh），旋即出版書籍《溫家寶談教育》，此後2014年、2015年數次在各地學校露面、講課。