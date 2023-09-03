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「經濟開放則興」 習近平：將擴大開放電信等服貿領域

中國新聞組／北京3日電
中國國家主席習近平2日在北京向2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會發表視頻致辭。（新華社）
中國國家主席習近平2日在北京向2023年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會發表視頻致辭。（新華社）

中國國際服務貿易交易會2日在北京登場，中國國家主席習近平透過影片致詞，表示「世界經濟開放則興，封閉則衰」，中國將打造更加開放包容的發展環境，擴大電信、旅遊、法律、職業考試等服務領域對外開放。聯合國官員則在會上引用中國諺語「單絲不成線，孤木不成林」，強調沒哪個國家可以靠單打獨鬥獲增長。

新華社報導，習近平表示，服務貿易是國際貿易的重要組成部分，服務業是國際經貿合作的重要領域，中國將打造更加開放包容的發展環境，包含「擴大面向全球的高標準自由貿易區網絡」，積極開展服務貿易和投資負面清單談判。在國家服務業擴大開放綜合示範區以及有條件的自由貿易試驗區和自由貿易港，對接國際高標準經貿規則。

中國國家主席習近平2日上午透過影片方式，向2023年中國國際服務貿易交易會發表致...
中國國家主席習近平2日上午透過影片方式，向2023年中國國際服務貿易交易會發表致詞。（新華社）

事實上，中國國務院從2016年起已逐步批覆同意在上海、海南、北京、雄安新區等28個省市展開服務貿易創新發展試點。2018年時就提出要擴大電信、旅遊、金融等開放。

習近平說，要擴大國內需求，擴大優質服務進口，鼓勵擴大知識密集型服務出口，為全球提供更多更好的中國服務。習近平最後強調，世界經濟開放則興，封閉則衰。「讓我們共同維護來之不易的自由貿易和多邊貿易體制，共同分享全球服務貿易發展的歷史機遇」。

環球時報報導，世界貿易組織總幹事伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）也透過影片致詞表示，服務業在全球GDP中的比重達到67%，世界經濟愈來愈以服務為中心，重振多邊貿易體系，需要包括中國在內的所有世貿組織成員積極參與。她還高度評價了中國服務業的發展，「中國成為世界第四大服務出口國和第二大服務進口國」，「中國正成為（世界）服務供需中心」。

習近平宣布要放寬服務業市場准入，擴大電信等服務領域開放。圖為今年6月北京世園會中...
習近平宣布要放寬服務業市場准入，擴大電信等服務領域開放。圖為今年6月北京世園會中國電信5G的展區。（中新社）

聯合國貿易和發展會議秘書長格林斯潘（Rebeca Grynspan）則在影片致詞中，引用了中國諺語「單絲不成線，孤木不成林」。她說，「這句中國的諺語反映出中國古老的智慧，強調了團結與合作的力量，提醒我們絕不能孤立求發展。就像這句諺語中的『單絲』、『孤木』一樣，沒有哪個國家可以單打獨鬥取得可持續性包容性增長」。

影音來源：CCTV中文国际

習近平 北京 聯合國

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