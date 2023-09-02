中國、貝南攜手成戰略夥伴 習鼓勵中企前往投資

9月1日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的貝南總統塔隆舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為塔隆舉行歡迎儀式。(新華社)

中國國家主席習近平 1日與貝南(中譯貝寧)總統塔隆在北京舉行會談，兩國元首宣布中貝建立戰略夥伴關係，中國再壯大「非洲朋友圈」版圖。在會談中，習近平提到自己在90年代於福建省工作期間，曾率團訪問貝南，留下深刻印象，表示中方高度重視發展中貝關係，願和貝方密切各層級往來，深化各領域友好互利合作。

來源：CCTV

新華社報導，習近平指出，近年來，中貝關係發展趨勢良好，兩國務實合作紮實推進，雙方在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解、相互支持，在多邊場合保持良好溝通協調，兩國人民友誼日益深入人心。中方高度重視發展中貝關係，願和貝方密切各層級往來，深化各領域友好互利合作，推動中貝關係不斷邁上新台階。

習近平說，中方支持貝南獨立自主探索符合本國實際的發展道路，早日實現「貝南崛起」願景，並指中方鼓勵中國企業赴貝南投資，推動貝南更多特色優質產品進入中國市場，願和貝方密切人文交流，加強教育培訓、醫療衛生等領域合作，繼續支持共建魯班工坊。

他提到，雙方還要加強反恐安全合作，密切國際事務協調，維護發展中國家共同利益和國際公平正義，維護地區和世界的和平與發展。中方支持非洲成為世界政治、經濟、文明發展的重要一極，願以自身新發展為非方提供新機遇，攜手構建新時代中非命運共同體。

據中方發布內容，塔隆表示貝方堅定奉行「一個中國」政策，支持習近平提出的全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，願和中方密切溝通協作，積極推進共建「一帶一路 」，推動構建人類命運共同體。

9月1日下午，國家主席習近平在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的貝南總統塔隆舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂東門外廣場為塔隆舉行歡迎儀式。(新華社)

塔隆表示，中國是貝南偉大的朋友，兩國人民有著深厚真摯情誼。貝中兩國高質量合作互利共贏，將有力促進貝南工業化進程，助力貝南更好實現國家發展。民主不應只有一種模式，真正的民主應該造福全體人民。在這方面，中國為其他國家樹立了良好榜樣。

據中方發布，會談後，兩國元首共同見證簽署深化共建「一帶一路」、綠色發展、數位經濟、農業食品、衛生健康等領域多項雙邊合作文件。雙方發表關於建立戰略夥伴關係的聯合聲明。中共中央外辦主任、外長王毅也參加上述活動。

另，新華社1日還發布，習近平該日致電辛巴威總統姆南加瓦，祝賀他當選連任，以及就南非 約翰尼斯堡火災，向南非總統拉瑪佛沙致慰問電。