人行降外匯存準率 阻人民幣貶值 專家：政策信號意義大

人民銀行宣布，自15日起下調金融機構外匯存款準備金率。（路透）

為緩解人民幣貶值壓力，中國人民銀行1日宣布，自2023年9月15日起，下調金融機構外匯存款準備金率2個百分點，由現行6％下調至4％，這也是2022年以來，人行第三次下調外匯存準率。專家指出，人民幣兌美元即期匯率 「7.3」點位，或為人行短期阻貶可容忍的區間。

人行數據顯示，截至2023年7月底，中國金融機構外匯各項存款餘額為8218億美元(約5兆9488億人民幣)，此次下調外匯存準率2個百分點，預計釋放外匯流動性約164億美元。

外匯存款準備金是指金融機構按照規定將吸收外匯存款的一定比率交存人民銀行的存款，下調外匯存準率將釋放一部分外匯流動性，增加美元供給，提高金融機構售匯意願和能力，從而緩解人民幣貶值壓力。

中國銀行研究院研究員王有鑫對界面新聞表示，外匯存準率是重要的宏觀審慎政策工具，近期人民幣匯率調整壓力加大，市場情緒明顯波動，此時對外匯存準率調整，可很好地改善市場外匯供求形勢。同時，人行透過釋放政策信號，也可以起到穩定匯率和市場情緒的作用。

消息一出，人民幣兌美元匯率盤中急升，離岸人民幣一度收復7.24關口，盤中升幅超過350點。在岸人民幣下午盤以7.2633作收，較前一交易日走升271點或0.37％。

然而，7月中旬以來人民幣匯率貶勢明顯，8月來在岸人民幣從7.1465貶至7.2904，下跌1439點，8月累計貶幅達2％。若從4月高點算起，至今貶值超過4000點，貶幅達5.6%。

實際上，2021年以來人行多次調整外匯存款準備金率，均對匯率與匯率預期發揮引導作用。其中，2021年兩次調升，有效緩和人民幣過快升值壓力。2022年5月調降，也適度緩和人民幣貶值壓力。

東海證券分析，從人行此前貨幣政策偏向寬鬆可觀察出，政策對經濟提振支持意圖較為明顯，並未刻意保匯率而對調降短、中期政策利率 過於克制，亦可側面觀察人民幣對美元匯率「7.3」點位或為人行相對可容忍區間。

另據香港 文匯報報導，澳新銀行高級中國策略師邢兆鵬稱，人行此舉阻人民幣貶值信號意義更強，預計即期匯率有機會向當前中間價水平回歸。