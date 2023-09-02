方濟各首訪蒙古 亞洲多國主教趕赴 獨缺中國主教

方濟各搭機抵達蒙古訪問。(美聯社)

天主教教宗方濟各 1日抵達蒙古，是首度有教宗造訪這個以佛教為主要信仰的國家。教宗在專機上向中國國家主席習近平 致上問候祝福，中方回應將「推進改善雙邊關係的進程」。但梵蒂岡內部消息指出，中國當局明確下達禁令，禁止中國主教參加教宗主持的活動。

來源：CBS NEWS

中央社報導，蒙古約有330萬人口，天主教徒卻只有1400人左右，86歲的教宗方濟各（Pope Francis）此行到訪，目的之一是向當地天主教徒表達支持，同時也有改善教廷與中國、俄羅斯關係的策略性考量。

教宗專機飛越中國領空時，方濟各依慣例發送電報給習近平，向他和中國人民致上「問候和祝福」。方濟各寫道：「向你們保證，我會祝禱貴國民安物阜，我祈求（天主）為你們降下神聖的團結與和平之福。」

中國外交部發言人汪文斌在例行記者會上回應：「中國準備好繼續與梵蒂岡合作…進行有建設性的對話，增進理解、加強互信。」他還說，中方將「推進改善雙邊關係的進程」。

報導指出，儘管中國當局允許教宗專機飛越中國領空，天主教權威媒體「美國」雜誌披露，中共統戰部卻下達禁令，不准任何中國主教前往蒙古國，參加教宗主持的活動。

美國雜誌稱「中方這項禁令使教宗與梵蒂岡感到失望」，有別於中國主教的集體缺席，來自多個亞洲國家的主教，都將專程赴蒙古國首都烏蘭巴托晉見教宗，來自港澳的3位主教也已抵達蒙古國。