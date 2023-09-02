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「不簽賺更多？」 義外長訪中談退出一帶一路

記者陳宥菘／綜合報導
應中國外長王毅邀請，義大利副總理兼外長塔加尼將於9月3日至5日對中國進行正式訪問。圖為今年2月，王毅（右）在羅馬會見塔加尼。（新華社）
應中國外長王毅邀請，義大利副總理兼外長塔加尼將於9月3日至5日對中國進行正式訪問。圖為今年2月，王毅（右）在羅馬會見塔加尼。（新華社）

中國外交部發言人汪文斌1日宣布，應中共中央政治局委員、外交部長王毅邀請，義大利副總理兼外長塔加尼（Antonio Tajani）將於9月3日至5日對中國進行正式訪問。義媒報導，塔加尼此行預計與中方談論包含義大利退出「一帶一路」、調停俄烏戰爭等重要議題，同時為義國總理梅洛尼訪中鋪路。

汪文斌指出，塔加尼訪問期間，兩國外長將共同出席中義政府委員會第十一次聯席會議。

塔加尼日前接受義大利媒體「未來報」專訪時表示，義大利希望增加與中國的貿易，而非對中國帶有偏見。但經過分析發現該倡議效果有限，其他未與中國簽署一帶一路的歐洲國家，對中貿易增幅反而更大，將謹慎思考並作出是否退出的決定。

義大利於2019年與中國簽署了「一帶一路」，成為七國集團（G7）中唯一加入該倡議的國家。該協議將於2024年3月到期，若簽約雙方未提前3個月，即今年底提出異議，將自動續簽5年。

梅洛尼曾表示，義大利將在12月的最後期限之前，就是否退出一帶一路倡議做出決定。她並稱，將與北京有好地談論此事，不續約該倡議也能與北京保持良好關係。

據報導，俄烏戰爭方面，塔加尼說，義大利希望俄烏停止戰爭、恢復和平，此行他將敦促北京向莫斯科發揮積極角色，促進和平進程。他還說，義大利政府期盼與國際各主要戰略夥伴維持對話，在北京也將針對中義雙邊關係的各項議題進行討論。

此前，王毅與塔加尼曾於今年2月於羅馬會面。當時以中共中央外事辦主任身份出訪歐洲的王毅向塔加尼表示，中方高度重視中義關係，願同義方深化全面戰略合作，使兩國關係實現更高水平發展。塔加尼則要求中國盡力遊說俄羅斯重返和平談判。

義大利 北京 一帶一路

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