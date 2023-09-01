謝鋒投書華郵：中國經濟比你想得更好

中國駐美國大使謝鋒投書華盛頓郵報。（路透）

中國駐美大使謝鋒 連日來不斷為中國經濟公開叫好，並對外媒報導中國經濟危機加劇表示不滿。謝鋒投書華盛頓郵報 言論版，稱中國經濟今年以來持續復甦與成長，今年上半年GDP增長5.5%，增幅超過世界上絕大多數主要經濟體。

美國之音報導，謝鋒8月30日以「中國經濟表現比你想像更好」為題，在華盛頓郵報言論版發表文章。謝鋒說，「正如像許多年來的情況一樣，中國仍然是全球經濟成長的一個最重要的引擎。」

文章也呼應謝鋒在福布斯第五屆美中商業論壇上的演講，他強調中國經濟保持回升向好態勢，並稱「唱衰別人不會使自己更好，中國持續發展世界才會更加繁榮」，「疫後經濟恢復是一個波浪式發展、曲折式前進的過程，要見樹木也要見森林，要看當下更要看長遠」。

謝鋒在華郵 文章以及在美中商業論壇致辭中都提到，中國中等收入群體相當龐大，而且有可能從目前的4億人增加到2035年的8億人。

「中國擁有最完整的產業體系、最具活力的內需市場、大量高素質勞動者企業家，中等收入群體超過4億人、人口過百萬的大城市達100多個、勞動力近九億，政策工具箱存貨豐富，中國經濟長期向好的基本面沒有改變。」謝鋒說。

報導指出，與謝鋒的文章和致辭形成鮮明對比的是，中國國家統計局星期四公布8月中國製造業採購經理指數（PMI），8月的製造業PMI比7月略有上漲，從49.3%上升到49.7%，但仍在臨界點之下。非製造業商務活動的PMI則是從7月的51.7%下降至8月的51%，反映出服務業的景氣下滑。

謝鋒在華郵上發表的文章中指出，中國過去十年為世界成長做了40%的貢獻，而美國與歐元區的貢獻則分別為22%和9%。他抱怨說，中國經濟發展好了，外面就有人鼓吹「中國威脅論」，而現在中國經濟經歷暫時的調整，又有人指責中國拖累全球經濟的發展，甚至還有人預測「中國可能崩潰」。

謝鋒坦言，現在對大家而言都是極富挑戰的時刻。他呼籲美國解除對中國的高科技出口管制、投資限制、經濟制裁和高額的關稅，「不要以去風險為名行脫鉤之實」。