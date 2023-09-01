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不忘二戰情誼 習回信史迪威後代：中美基礎在民間

中國新聞組／北京1日電
中國國家主席習近平回信美知名二戰將軍史迪威外孫。（路透）
中國國家主席習近平回信美知名二戰將軍史迪威外孫。（路透）

中國國家主席習近平日前覆信二戰期間美國駐中國將軍史迪威（Joseph Warren Stilwell）外孫，傳達期待中美友好的期望，表示「展望未來，中美兩國完全可以相互成就、共同繁榮」。習近平覆信時間正值美商務部長雷蒙多訪華，且再次提及「中美關係的基礎在民間」，有分析認為習近平意在藉民間力量促成中美破冰，從而確保兩國關係的大船不會傾覆。

中國外交部公告，8月29日，習近平在回覆史迪威的外孫伊斯特布魯克的信中指出，從史迪威家族身上，感受到「美國人民對中國人民的友好情誼」。並稱「史迪威將軍是中國人民的老朋友」，對中國解放和進步事業給予積極支持，對中美人民友好作出積極貢獻。中國人民對此不會忘記。

習近平提到，前不久，重慶市舉行史迪威將軍誕辰140周年紀念活動，伊斯特布魯克於活動上透過影片致辭，其女兒、女婿及孫輩們也親臨現場。看到史迪威將軍從事的中美友好事業已傳承至家族的第五代人，他感到欣慰。

習近平強調，回望過去，中美兩國為抗擊日本法西斯、爭取世界和平並肩戰鬥。而「展望未來，中美兩國也完全可以相互成就、共同繁榮」。他重申，「中美關係的基礎在民間」，力量源泉在人民友好。「你（伊斯特布魯克）和史迪威家族的其他成員將會繼續為促進中美兩國人民友好貢獻力量」，並邀請其常來中國看看。

伊斯特布魯克此前致信習近平內容中，回顧史迪威與中國及其人民的交往經歷，介紹其家族後人為增進美中人文交流而作的努力，感謝北京和其人民不忘老朋友，並表達史迪威家族致力於增進美中人文交流的願望和決心。

史迪威生前為美國陸軍四星上將，曾在二戰長駐中國3年。他1942年3月抵重慶，擔任同盟國中國戰區統帥部參謀長，協助中國訓練遠征軍，開闢駝峪航線，為抗日的中國軍隊供應軍需品。期間任駐華美軍司令，東南亞戰區副司令，盟軍中國戰區參謀長，支援中國物資等職務。

香港01分析指出，習近平此次在覆信中又再次提及「中美關係的基礎在民間」，背後有兩個重要考量。一是目前中美關係結構性矛盾愈演愈烈，中國尋求改善但成效有限，因此不能不保持清醒；二是促進中美兩國人民的交流，是從根本上防止兩國關係陷入修昔底德陷阱的必要舉措，從而確保兩國關係的大船不會傾覆。

習近平 雷蒙多 東南亞

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