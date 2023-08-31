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中國發布「2023年版標準地圖」 馬、印、菲皆表強烈抗議

編譯陳曉慈／即時報導
中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國大陸自然資源部）
中國28日發布最新「2023年版標準地圖」。（取材自中國大陸自然資源部）

中國28日發布最新「2023年版標準地圖」，將台灣、南海諸島及中印存在領土爭議的阿魯納查省（Arunachal Pradesh）和阿克賽欽地區（Aksai Chin）都納入中國疆域，引起印度、馬來西亞等周邊國家陸強烈抗議，菲律賓外交部31日也表示「反對」新地圖，並稱中方行為沒有國際法依據。

CNN報導，北京自2006年來便會規律更新、發布國家標準地圖，修正北京宣稱錯誤畫分領土邊界的「有問題的地圖」。

菲律賓31日表示「反對」中方新地圖，因地圖將南海爭議地區、海牙常設仲裁法院於2016年公布南海裁決屬於菲律賓的部分畫入中國領土範圍內。菲律賓外交部31日透過聲明指稱，北京此舉「試圖合法化對菲律賓地物和海域聲稱的主權和管轄權，」並稱中方做法沒有國際法依據。

印度外交部發言人巴格奇（Arindam Bagchi）29日透過聲明表示，已透過印中外交管道，針對「印度領土被畫進中國疆域、中方所謂的2023年『標準地圖』表達強烈抗議。」巴格奇稱，印度不承認這些沒有依據的畫分。

馬來西亞外交部30日表示，不承認中國的「單方聲明」。馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋了馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

中國外交部發言人汪文彬30日在例行記者會上表示，新版地圖是「中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀」。

印度 北京

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