中國新版地圖爭議不斷 印度抗議、馬來西亞也拒絕承認

中國自然資源部28日發布2023年版標準地圖，涉及爭議領土等，引起多國抗議。(取材自中國勘測聯合網)

中國自然資源部28日發布2023年版標準地圖，繼印度 抗議納入兩國爭議省分，對於該地圖宣稱擁有馬來西亞海岸外南海水域的主權，吉隆坡當局也表示拒絕接受。

美國之音報導，中國自然資源部網站上發布的中國地圖清楚地顯示，中印雙方存在領土爭議的阿魯納恰爾邦和洞朗高原，以及中國控制但印度仍聲稱擁有主權的阿克賽欽地區都在中國邊界之內。

中央社引述外媒報導，在中國公布的標準地圖中，包含其對南海的單方主張，與馬來西亞沿著婆羅洲（Borneo）、沙巴（Sabah）和砂拉越州（Sarawak）海岸外的專屬經濟海域（EEZ）重疊。馬來西亞外交部在聲明中表示：「『中國2023年版標準地圖』所示中國對南海的主權主張涵蓋馬來西亞的海域，馬來西亞對此並不承認。」

據報導，每年有數兆美元的船運貿易通過南海，而中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，不顧國際法庭裁決認定中方立場並無法律依據。馬來西亞、菲律賓、越南 和汶萊對南海主權的主張也有部分重疊。

吉隆坡當局稱南海問題「複雜且敏感」，表示這項爭議必須根據國際法，「和平、理性地透過對話解決」。