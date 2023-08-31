福島核汙水排海 南韓：或影響中日韓峰會年內重啟

最後一次會議於2019年12月在成都舉行，當時與會者有中國國務院總理李克強(中)、日本時任首相安倍晉三(右)與南韓時任總統文在寅(左)。(取材自中國政府網)

美國之音報導，南韓 外交部官員表示，為爭取今年內舉行中日韓三國領導人峰會，南韓正與有關各方協調下月底在首爾舉行高官會議的方案。

報導指出，若三國高官會議能夠成行，南韓外交部次官補（部長助理）鄭炳元、中國外交部部長助理農融、日本 外務省外務審議官船越健裕將作為代表與會，就恢復三國合作、重啟三邊峰會事宜進行協調溝通。

報導引述韓聯社稱，為籌備中日韓領導人會議，三國外交部門的討論通常需經過副司局級協商、部長助理級高官會、外長會等階段。其中部長助理級高官會的召開，將意味著三國為舉行峰會正式開展協商，意義重大。

中日韓領導人會議於2008年、時任南韓總統李明博執政期間首次啟動，共舉行過八次，最後一次會議於2019年12月在成都舉行，當時與會者有中國國務院 總理李克強、日本時任首相安倍晉三與南韓時任總統文在寅。

日本共同社指出，中日韓領導人會談受到因二戰時期被徵勞工問題而惡化的日韓關係及新冠疫情影響，連續三年未能舉行。此次若能重啟，經濟合作、人員交流等可能會成為議題。

據報導，南韓駐美大使趙賢東周二在華盛頓出席一個智庫論壇時透露，南韓政府正在與日中兩國政府進行協調。他表示，「日本做出了積極反應，中國也相當積極。」不過，他說，「在中國強烈反對福島第一核電站處理水排海的情況下，此事也可能出現波折。」

另有觀點認為，中國政府對美日韓三國在安全保障方面的合作抱有警惕，試圖加以牽制。美日韓三國領導人8月18日於美國馬里蘭州大衛營舉行峰會，三國同意深化軍事和經濟合作，並尋求團結一致應對中國不斷增長的實力和朝鮮的核威脅。