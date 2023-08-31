中大使：中美脫鉤是最大風險 「去中國化」就是去機遇

美國商務部長雷蒙多（中）在參訪上海迪士尼樂園時，擁抱一名身著 LinaBell 服裝的小女孩。(美聯社)

中國駐美國大使館反駁美國商務部長雷蒙多 的中國「不可投資 」說法，稱中國政府正努力放寬對外企市場准入，以與國內企業相同方式對待外企，中國歐盟 商會（EUCCC）也表示，不會使用這一詞來描述中國。中國官媒環球時報指出，美國一面強調「無意遏制」中國、不尋求「經濟脫鉤」，一方面渲染「軍力競爭」，對中國頻頻釋放矛盾信息。

據香港經濟日報報導，雷蒙多30日上午與上海市委書記陳吉寧會面，她表示，希望中國能為美國企業提供更能預測的商業、監管及公平競爭環境。陳吉寧則表示，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係，當前全球狀況相當複雜，經濟恢復較為乏力，穩定的中美經貿關係符合兩國及全球利益。

此外，中國駐美大使謝鋒應邀在富比世第五屆美中商業論壇發表演講，喊話中美衝突對抗沒有贏家。他並就上半年中美貿易下降稱「中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全」。

謝鋒說，中美脫鉤斷鏈只會作繭自縛，中美衝突對抗沒有贏家，合作應對全球性挑戰，為世界提供更多和平紅利、發展紅利才是唯一正確選擇。謝鋒抨擊，中美脫鉤是最大風險，兩國對抗是最大不安全，「去中國化」就是去機遇、去合作、去穩定、去發展。

對於雷蒙多提到美光在中國遭遇的情況，大使館發言人劉鵬宇向路透指出，對美光進行網路安全審查，是維護國家安全必要措施。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）30日也發表聲明表示，該組織不會使用「不適合投資」來描述中國。但他也說，就中國目前能從歐洲吸引到的外國直接投資額來說，以中國的經濟體規模計算，其實目前的投資額是不足的，而且歐盟近年來對中國的投資已逐年減少。

據環球時報報導，雷蒙多訪華會晤了中國國務院總理李強，國務院副總理何立峰，文化和旅遊部部長胡和平等人，一再傳遞「拜登政府無意遏制中國發展，不尋求同中國脫鉤」的訊息，但美方對於中國經濟崛起和所謂「主導亞洲」的過度焦慮依舊存在，不友好的言論和舉動一直沒有停止過，美國副防長希克斯日前才表示，五角大廈將在未來兩年內花費數億美元，加速生產數以千計無人機，抗衡中國。

中國國際問題研究院美國研究所所長沈雅梅指出，體現出美國一方面想要打壓遏制中國，限制中國的發展空間；但另一方面美國意識到自己做不到，需要藉助外力或通過與中國邊合作、邊打消耗戰來實現自己的目的。