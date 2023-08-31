環時選在這時嗆英還文物 學者：給柯維立一個下馬威

中國外長王毅（右）30日在北京與來訪的英國外相柯維立會談。（取材自中國外交部官網）

大英博物館 近日傳約2000件藏品遭職員監守自盜事件，中共黨報人民日報旗下小報環球時報發表社評要求英國無償返還博物館的中國文物。這起爭議剛好發生在英國外交大臣柯維立（James Cleverly）訪華之際。BBC引述學者指出，這是環時甚至是中國外交部，利用事件作為槓桿向英國施壓，給柯維立一個下馬威。

8月30日凌晨抵達北京 的柯維立，是五年來首位訪問中國的英國外相。目前中英關係因中資投資 英國敏感行業受阻、圍繞香港與新疆人權問題的爭議，以及以美國為首的「五眼聯盟」等圍堵中國行動，正陷於低谷。柯維立此行希望修補雙邊關係。

環時在社評中形容大英博物館為「全球最大的『贓物接收者』」，並稱聲援全球其他國家提出同樣聲請。該報更進一步發表漫畫，譏諷大英博物館「賊喊捉賊」。

據報導，倫敦大學亞非學院（SOAS University of London）中國研究院主任曾銳生教授說，環時這篇社評主要是出於見風使舵，但也可以理解為給柯維立一個下馬威。「柯維立訪華該是早於大英博物館問題出現前就已敲定，但像環時甚至中國外交部等，要是利用大英博物館事件作為槓桿向柯維立施壓，毫不奇怪。」

蘇格蘭聖安德魯斯大學現代語言學院中國文化研究創始教授利大英（Prof Gregory Lee）認為，中國正式提出返還文物的要求，只是時間問題。他對BBC表示，環時顯然希望對大英博物館這尷尬局面加以利用。