王毅會英外相：對話、合作是基調 柯維立：「不迴避艱難對話」

英國外相柯維立（左）30日在北京釣魚台國賓館會見中國外長王毅。(歐新社)

中國國家副主席韓正、外長王毅 昨（30日）在北京 分別與英國外相柯維立（James Cleverly）會面，雙方均認為，積極的中英關係將使兩國人民和世界受益，同時都表達加強經貿合作的意願。王毅強調，中英應當開展並加強各方面的正常交往；柯維立表示，英方致力於加強對華溝通，不會迴避艱難的對話，英國企業也期待開展更多對華合作，開拓中國市場。

據外交部網站，韓正在會見柯維立時表示，中英要秉持相互尊重、合作共贏的精神，照顧彼此核心利益和重大關切，在國際和地區事務中保持溝通。經貿合作是中英關係健康穩定發展的基礎，兩國政府要為企業創造良好營商環境，積極探索務實合作新增長點。

柯維立表示，英方讚賞中國對世界經濟和減貧事業作出的重要貢獻，願同中方加強高層交往和戰略溝通，凝聚共識，深化合作。

中共中央政治局委員、外交部長王毅在和柯維立會談時表示，柯維立一直期待訪華，體現對中國的重視和對華的積極姿態，中英應當開展並加強各方面的正常交往。中方始終致力於發展穩定互惠的中英關係。對話與合作，是中國對英政策的關鍵詞和主基調。只要堅持相互尊重，平等相待，增進理解互信，中英關係就能排除干擾障礙，開闢廣闊前景。

柯維立表示，積極的英中關係將使兩國人民和世界受益。英方致力於加強對華溝通，採取積極行動解決困難，增進理解，擁抱機遇。英國企業期待開展更多對華合作，開拓中國市場。兩國政府應共同努力密切經貿聯繫，加強在科技、人工智能、綠色能源等領域的合作。

柯維立此前在社交平台X（前稱Twitter）曾拍攝視頻表示，一些人認為他不應訪華，但他認為，中英之間在一些領域存在根本分歧，但與中國接觸不意味著要迴避艱難的對話，他此行就是要面對面地表達英方的擔憂。

柯維立之前接受BBC專訪也表示，希望和北京重新建立溝通管道，他指出當雙方「失去面對面的互動、定期的溝通，就更有可能發生誤解、不信任和錯誤」。

對於時隔5年再有英國外交大臣訪華，中通社引述中國人民大學國際事務研究所所長、歐盟 研究中心主任王義桅表示，此訪象徵意義大於實際意義。但「如果能夠重啟中英年度經濟對話，關係有所緩和，這就成功了。」

文匯報引述復旦大學歐洲問題研究中心主任、歐盟讓·莫內講席教授和上海歐洲學會會長丁純分析指出，此次恢復接觸是回暖的標誌，意味著雙方都有強烈意願恢復雙邊關係。