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不跟進雷蒙多 歐盟商會不認為中國「不適合投資」 中國外交部這麼說

編譯易起宇／綜合外電
美國商務部長雷蒙多（圖）用「不適合投資」來描述中國，引發熱議。 （美聯社）
美國商務部長雷蒙多（圖）用「不適合投資」來描述中國，引發熱議。 （美聯社）

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）29日用「不適合投資」（uninvestable）一詞來描述中國，引發熱議。中國外交部30日表示，希望美方能拿出實際行動來穩定中美關係。中國歐盟商會（EUCCC）則說，不會使用這一詞來描述中國。

路透報導，雷蒙多29日表示，愈來愈多美國企業使用「不適合投資」一詞來描述中國，促使北京為其在外國投資上的做法辯護。

中國駐美大使館29日表示，在中國發展事業的7萬家美企中，多數企業都希望留在中國，且近九成公司都有獲利。中國外交部發言人汪文斌30日則在例行記者會上表示，希望美方用實際行動來穩定中美關係。

中國歐盟商會主席彥辭（Jens Eskelund）30日也發表聲明表示，該組織不會使用「不適合投資」來描述中國。但他也說，就中國目前能從歐洲吸引到的外國直接投資額來說，以中國的經濟體規模計算，其實目前的投資額是不足的，而且歐盟近年來對中國的投資已逐年減少。

他對中國的投資環境提出了和雷蒙多類似的擔憂，包括監管法規方面的模糊和安全議題。他說：「中國在徹底改變上能做的事還很多。但在解除部分現在造成企業投資決策壓力的疑慮上，中國將採取清楚、具體且明確的行動。」

投資 雷蒙多 歐盟

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