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雷蒙多訪中2成果「比預期好」學者潑冷水：不足穩關係

中國新聞組／北京30日電
中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰29日在北京會見美國商務部長雷蒙多。(美聯社)
中國國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰29日在北京會見美國商務部長雷蒙多。(美聯社)

美中商務部長雷蒙多（右二）與王文濤（左二）28日在北京舉行會談。（美聯社）
美中商務部長雷蒙多（右二）與王文濤（左二）28日在北京舉行會談。（美聯社）

美國商務部雷蒙多訪中，並在28日與中國商務部長王文濤進行會談；美國媒體對於雷蒙多此行評價高，認為有助於穩定美中經濟關係，中國官方媒體也認為，此次會面「比預期好」。

本報系聯合報綜合中國媒體報導，雷蒙多訪中期間，美方釋出政策舉措為中方帶來「禮物」表達溝通誠意：一是美國延長韓台半導體的豁免，意味著中方可以繼續從韓台進口半導體產品和設備；二是將27家中國實體移出「未經核實清單」；三是延長中美科技合作協定；四是加強往返中美的航班。

具官媒背景的中國知名博主「牛彈琴」認為，從商務部新聞稿來看，中美之間達成兩大成果：中美商務部建立新溝通渠道、中美啟動出口管制訊息交流機制。

牛彈琴對這次會面有三點評價：一、中美雙方都有改善關係的期望，包括雷蒙多表示中美有穩定的經濟關係很重要，對雙方有利；二、美國不會放棄絞殺中國的一面，按美國政客慣常操作，不能排除說一套做一套的現實；三、中國仍需維持定力與自信。

雷蒙多29日會見中國文旅部長胡和平，外界據此猜測中客訪美有譜了。(歐新社)
雷蒙多29日會見中國文旅部長胡和平，外界據此猜測中客訪美有譜了。(歐新社)

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒指出，現在中美關係是「多層次、多結構、多熱點、多難點」，所以這次雷蒙多到訪，「我覺得在雙方商務領域還是有進展就好」。

對於雙方成立副部長級的工作組，並啟動「出口管制資訊交流機制」，朱鋒認為，這顯示拜登政府在處理中國問題上的新的政策調整，「一方面還是要打壓中國，但另外一方面也不能完全跟中國脫鉤斷鏈」，他將這個成果視為從「去中國化」到「去風險化」的一個具體進展。

朱鋒也認為這次訪問的有助於提升「拜習會」9月在印度新德里的G20峰會期間、或者11月在美國舊金山的APEC峰會成行。

但也有學者認為，雷蒙多的訪問「與6月和7月間她的三名內閣同僚訪華沒有實質性區別」；中國人民大學國際關係學院教授時殷弘表示，雷蒙多訪問未導致中美經貿和高技術領域對立和競鬥顯著緩解，雖然就7個技術公司的美方出口管制作的鬆動意義積極，「但仍是很局部很次要的」，特別關鍵的是「她反覆強調美國國家安全優先」。

自由亞洲電台報導，時事評論人士鄭旭光表示，美中新成立的工作組有助於穩定經貿關係：「這是一個穩定經貿關係的舉措，兩國的商務部長每年至少見一次，這個也是個非常有誠意的做法」；但有學者指出，商務部級別官員的溝通，不足以穩定兩國關係。

雷蒙多 商務部 拜登

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