日稱排核汙水獲支持 中嗆：美國之外 還有誰支持？

日本東京電力公司於當地時間24日下午1時左右開始將稀釋的福島核電廠核汙水排進大海。（Getty Images）

中日對核汙水 排放爭議繼續互噴口水。針對美國表態支持日方相關舉措，並肯定日本 為排放決定的透明性做出努力，中國外交部發言人汪文斌29日在記者會指出，核汙水排海不是個別國家「開綠燈」就可暢行。此外，中國祭出水產品禁令，日方「完全無法接受」，表態將循WTO框架因應。

汪文斌說，世界上有近200個國家，「不知道除了美國之外，日方還能公開點出哪個支持日本排放核汙染水國家的名字。」

汪文斌表示，公開支持日本核汙染水排海的國家沒有幾個，絕大多數國家，包括日本國內眾多民眾都對排海持批評和反對態度並採取相應防範措施，這是不爭的事實。日方對此不應視而不見，更不能自欺欺人。

汪文斌強調，尤其需要指出的是，核汙染水排海事關海洋環境和人類健康，絕非日本一家私事，也不是個別國家出於政治目的「開綠燈」就可以暢行無阻。日方做法進一步暴露其重視強權而無視國際社會、重視一己私利而無視國際公共利益的本質。

另外，中國禁止日本水產品進口以反制日方核汙水入海，日本外務大臣林芳正29日說「完全無法接受」未基於科學根據的措施，要求立即撤銷禁令，並表示將在世界貿易組織架構下因應。

林芳正還證實日本駐北京 大使館遭投擲磚頭，並重申首相岸田文雄談話，敦促中國採取呼籲其公民冷靜行事等適切措施，確保日本居民和日本駐中國館處安全。他強調，中國應該提供福島「核處理水」的「正確資訊」，而不是「提供沒有科學根據的資訊，毫無必要地造成民眾疑慮」。

每日新聞報導，對於中國禁令，日本經濟安全保障擔當大臣高市早苗說，如透過外交管道抗議等無法發揮效果，「也該思考及評估以適當形式採取反制措施」。

此前，中通社報導，今年2月和2021年，南韓海洋科學技術研究所和北京清華大學的研究人員分別對日本核汙水排海後的擴散情況進行模擬。韓國模擬顯示，受洋流影響，核汙水在抵達韓國前將先抵達美國西海岸。

中國的模擬則顯示，從長期來看，美國西海岸城市聖地牙哥附近海域的汙染物濃度將高於上海和日本宮崎。意味著日本的核汙水不光影響東太平洋海域，全球海域可能都受到波及。