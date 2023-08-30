英外相到訪北京 擬見韓正、王毅

英國外相柯維立30日到訪中國。（路透資料照片）

中國外交部29日宣布，英國外相柯維立30日將到訪北京 ，成為近五年來首位訪中的英國外相。英方指出，柯維立預計與中國國家副主席韓正、外長王毅 會面，訪問期間將提及氣候變遷、烏克蘭、南海、網路活動、新疆 、香港等議題。北京當局昨呼籲中英雙方，秉持相互尊重精神，推動中英關係穩定發展。

中國外交部發言人汪文斌昨宣布柯維立訪中消息後指出，作為聯合國安理會常任理事國和全球主要經濟體，中英承擔著促進世界和平穩定發展的共同責任。雙方將會就中英關係及共同關心的國際和地區問題深入溝通，希望英方與中方一同秉持相互尊重的精神，深入交流，增進理解，推動中英關係穩定發展。

英國外交部則表示，柯維立預計將與韓正、王毅會面，訪問期間英方將會提及氣候變遷、烏克蘭、南海、網路活動、新疆、西藏、香港自治等議題，英方希望在一系列問題上「管理與中國的關係」。

要求撤銷對英議員制裁

英國每日電訊報指出，柯維立還將向北京施壓，要求中方撤銷對英國議員的制裁。報導也提到，柯維立也將與中國探討潛在合作，例如在氣候變化及全球經濟穩定等問題。

柯維立此行訪中，將是英國外相五年來首度訪問北京，也是新冠疫情後到訪中國最高階英國官員。值得注意的是，柯維立啟程前夕，中共官媒高調要求近期爆發文物遺失事件的英國大英博物館返還中國文物。

中國社科院歐洲研究所研究員趙俊杰分析，英國保守黨政府脫歐後過於親美，導致中英政治互信降到很低，因此英國政府有必要重新審視對中關係。

今年二月，時任中共外長秦剛曾與柯維立通話，柯維立當時就表達對新疆、台海議題的關切。今年7月，王毅在雅加達與柯維立會面時強調，相互尊重各自核心利益，不干涉彼此內政，是中英友好合作的應有之義。