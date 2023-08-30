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「一夜回到解放前」反日潮殃及商業 中官方出手降溫

中國新聞組／北京30日電
中國民間抵制日貨，殃及各個行業。圖為上海的一家海產店。（路透）
中國民間抵制日貨，殃及各個行業。圖為上海的一家海產店。（路透）

「被核輻射新聞嚇到，好多護膚品、化妝品都不能用了。還有食品、日用品等，大家都謹慎避雷吧。」近日，中國官方渲染日本福島核處理水排海事件危害國民健康，藉此鼓動民間反日情緒，各地也隨即出現抵制日貨行動。但本周開始，當局有限度壓制反日言論，微博有關日本的話題一度「跌出」前50位排名。

自由亞洲電台報導，連日來中國民眾的反日情緒被推向高潮。山東青島居民孔先生稱，受抵制日貨運動波及，當地海產業大受損失：「我一個朋友做水產生意，日本排污第二天，他因為在我們這裡專營日本海貨，虧損很大。『一夜之間回到解放前』，這是他的原話。其他的城市也有這樣的聲音」。

據日本共同社報導，有人在網上呼籲向日本國內打電話抗議以及抵制日貨，赴日團隊遊也紛紛遭遇退訂。有海外網民留言質疑，為什麼全世界絕大多數國家沒有反對日本排放核處理水，而中國卻強烈反對？是民眾被誤導，還是政府別有用心？

孔先生說，抵制日本除了給民眾帶來損失，更給中國政府的形象造成負面影響：「你這樣做，全世界都不會給你市場。你（政府）搞的一方面在外交上失分，另一方面對老百姓，你肯定會有麻煩」。

●反日情緒 轉移國內矛盾

本周一上午，在微博熱搜50排名中，有關日本排污的話題一度消失。中午12時半左右，僅有三條與日本有關的信息。

報導指出，北京居民張先生表示，他看到政府在控制反日言論的流量：「現在好像在有意降低對日本的抗議聲音。明白人都看得出，繼續反日對中國政府和民間商人都沒好處 」。

日本靜岡大學教授楊海英表示，對中國政府而言，呼籲民眾反日永遠是一張政治牌：「它隨時可以打反日牌，隨時可以打把國族主義的槍口對向日本。明知道核處理水對生活沒有任何影響，也要把這張牌打到高度的政治角度上。」楊海英認為，中國政府此舉是為了轉移民眾對國內房地產爆雷、經濟凋敝的不滿情緒。

日本 微博 北京

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