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伊朗才剛加入金磚 中企獲27億美元大訂單 不用美元交易

記者陳言喬／即時報導
伊瑪目．何梅尼國際機場。（取材自伊朗Press TV）
伊瑪目．何梅尼國際機場。（取材自伊朗Press TV）

伊朗才剛獲准加入金磚國家，中國一企業就獲得伊朗大單，將為伊朗興建造價達27億美元的國際新機場，且雙方避開美元，伊朗將使用易貨貿易機制為該專案付款，用原油交換金融資源、設備和技術服務。

據伊朗梅爾通訊社（MNA）8月27日消息，伊朗交通部高級官員透露，伊朗已經與一家中國企業簽訂了合同，授權後者擴建該國最大的國際機場—首都德黑蘭的伊瑪目．何梅尼國際機場（IKA）。

報導稱，伊瑪目．何梅尼國際機場首席執行官賽義德．沙朗達裡（Saeed Chalandari）表示，根據與中國企業達成的合同，伊朗將投資至少27億美元用於該機場第二期工程的建設。但他沒有透露這家中國企業的名稱。

觀察者網引述報導，沙朗達裡表示，該項目有數家伊朗企業和國外企業入圍，經過幾輪密集談判後，這家中國企業中標。他補充稱，伊朗將使用易貨貿易機制為該專案付款，該機制允許用原油交換金融資源、設備和技術服務。

沙朗達裡在新聞發佈會上表示，二期專案裏航站樓專案的執行運營或始於9月下旬。他補充稱，新航站樓將擁有現代化的設備和基礎設施，並將獨立於機場現有的設施運營。

伊瑪目．何梅尼國際機場是伊朗最大的機場，位於德黑蘭市西南約25公里處。該機場為29家國際航空公司提供服務，其航班飛往全球64個目的地。文章稱，儘管一些專案近年來因為美國對伊朗實施制裁而陷入停滯，伊朗仍計畫對該機場進行大規模的擴建，將其變成一個地區航空樞紐。

沙朗達裡表示，伊朗交通部已經完成了對伊瑪目．何梅尼國際機場二期項目的可行性研究。

值得一提的是，為了規避美國制裁，伊朗已經多次探索與他國維持貿易往來的變通支付機制，以繞開美元完成交易。2019年1月，德國、法國和英國與伊朗設立「貿易交換支持工具（INSTEX）」；2021年，斯里蘭卡與伊朗就一筆石油欠款達成「以茶換油」的易貨貿易協定。2023年7月，伊拉克總理蘇達尼表示，鑒於美國拖延伊拉克向伊朗支付款項，伊拉克將開始用原油換取伊朗天然氣。

在上周舉行的金磚國家領導人第十五次會晤中，金磚國家領導人一致同意，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、阿根廷、伊朗、衣索比亞作為新成員加入金磚。成功「入群」後，伊朗總統萊希8月24日稱，這象徵著美國式單邊主義所遭到的反對，並表示伊朗堅決支持金磚推動成員國間經貿去美元化、本幣化的努力。

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