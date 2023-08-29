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央視訪福島核電站 批「東電沒考慮排海以外辦法」

中國新聞組／北京29日電
中國對福島核污染水處理裝置的安全性、有效性與可持續性始終存有疑慮。（路透）
中國對福島核污染水處理裝置的安全性、有效性與可持續性始終存有疑慮。（路透）

日本政府啟動福島核汙染水排海四天後，東京電力公司開放外國媒體團參訪福島第一核電廠的汙染水排海設備。根據中國官媒中央廣播電視總台報導，當記者詢問若核汙染水排放系統出現問題，是否有排海以外的處置辦法時，東電工作人員回應指，沒有考慮過核汙染水排海以外的辦法。

綜合媒體報導，中央廣播電視總台記者參加了這次外國媒體訪問團，該記者表示，東京電力公司要求記者不能自由錄音錄像，全程要在工作人員陪同下進行，行程中唯一可以攝影的地方，是福島第一核電站五號機組。

在日本政府和東京電力公司的核汙染水排海方案中，「多核素去除裝置（ALPS）」是關鍵。東電也安排記者進入多核素去除裝置的遠程控制室，東電工作人員表示，一旦出現技術問題，他們有多重應急方案可以停止。

中央廣播電視總台報導稱，但當記者問到如果核汙染水排放系統出現問題，有沒有排海以外的其他核汙染水處置辦法時，東電工作人員表示，沒有考慮過核汙染水排海以外的辦法。

視記者進入福島核電站，實地探訪日本核污染水排海設備。（視頻截圖）
視記者進入福島核電站，實地探訪日本核污染水排海設備。（視頻截圖）

報導質疑，多核素去除裝置在運行期間曾發生漏水、放射性物質超標、濾網損壞等多種問題。東電公司迄今未曾公布過多核素去除裝置的設計或使用壽命，並且缺乏獨立的第三方監督機制對「處理水」進行監測。

此外，中國外交部發言人汪文斌28日在例行記者會上表示，中方一貫反對日本強行向海洋排放福島核汙染水，向全世界轉嫁核汙染風險。中方持續通過外交渠道向日方表明嚴正立場，要求日方停止強推排海計畫。

汪文斌在記者會上提到，北韓、所羅門群島、萬那杜等周遭國家，和日本國內都有反對排放福島核汙染水的聲浪。他還說，「即使是聲稱對日本核汙染水排海計畫『滿意』的美國，我們也注意到有報導稱，今年上半年美國減少了從日本進口農林水產，我想大家可以去問問美方，美方到底擔心什麼呢？」

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