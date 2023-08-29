德州男因販毒被中國判死緩、已關11年 美大使獲准探視

圖為美國駐北京大使伯恩斯。（Getty Images）

中美商務部 長28日會談，同日傳出在美國商務部長雷蒙多到訪北京 前夕，美國駐北京大使伯恩斯（Nicholas Burns）獲准探視在囚的美國公民斯威丹（Mark Swidan）。斯威丹2012年被中國警方以製造和販賣毒品罪嫌逮捕，2019年被判處死刑，緩期兩年執行。此案引起中美當局關注，今年4月江門市中級法院駁回斯威丹的上訴，維持原判。

綜合美國之音等報導，伯恩斯20日致電斯威丹的母親，告知已探視了在中國監獄 中被關押的斯威丹。伯恩斯表示，他將向中國最高級別的官員提出要求，為斯威丹提供相關的體檢，讓斯威丹能夠基於醫療原因得到釋放或監外執行。但他坦言，美國國務院並不清楚中方想要什麼樣的條件。伯恩斯23日再次致電斯威丹的母親，透露斯威丹因不想繼續待在監獄而威脅要輕生。

美國政府曾稱，斯威丹是被誤抓。今年4月，美國眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）就此批評北京，任意拘留並關押美國公民做法是令人作嘔的人質外交。他當時並稱，斯威丹在羈押期間遭嚴重虐待，還提到斯威丹被控犯下罪行的時間，根本不在中國境內。

斯威丹是美國德州人，2012年前往中國採購地板等裝潢材料時，在廣東省東莞市被逮捕。斯威丹已被關在廣東省江門監獄多年，由於環境惡劣，他多次絕食抗議且自殺未遂。