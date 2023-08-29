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日控被中國電話騷擾 中駐日大使被召見…3連問反嗆

中國新聞組／北京29日電
圖為福島第一核電廠的海水轉化設施。（路透）
圖為福島第一核電廠的海水轉化設施。（路透）

日本排放核汙水入海，中日雙方互指使領館遭騷擾；日本表示國內及駐中國機構接連遭中國民眾電話騷擾，28日召見中國駐日大使吳江浩，但吳江浩不僅對中國駐日使領館也「接到大量日本的騷擾電話提出嚴正交涉」，更3連問直斥日方「洗白」核汙水排海。

吳江浩斥東電竄改、瞞報數據

吳江浩指出，日方公布的數據大部分由東電公司自行採樣、檢測，但該公司在竄改、瞞報、虛報數據上劣跡斑斑，再者日方將國際原子能機構（IAEA）當「擋箭牌」，但IAEA監測框架無其他國家或國際組織參與，嚴重缺乏透明性。

日本駐華大使館官方微博26日表示，日本國內不相關的個人及團體不斷接到來自中國的騷擾電話；據共同社消息，日本國內的商家機構接到大量以中國國際區號「+86」開頭的騷擾電話，福島市長木幡浩在臉書上發文說，市政府在兩天內接到大約200個類似的電話，當地學校、餐館和酒店也成為攻擊目標。

東京電力公司透露，由開始排放福島「處理水」的24日至27日，從中國打到該公司的電話合計超過6000通。中國駐日本大使館以回答記者問題的名義發布消息，指日本外務事務次官岡野正敬約見吳江浩，提到上述內容。

中方稱也被「騷擾」

中新社報導，吳江浩會見岡野正敬時，同樣抗議「受到騷擾」，並就福島核汙水排海發出三連問；首先，為什麼日方刻意強調氚元素經過稀釋處理，但始終對其他放射性核素閃爍其辭？日方聲稱這些核素經處理後，在排海前即已達到國家安全標準，但核汙染水含60多種放射性核素，除氚元素，很多核素尚無有效處理技術。並且，所謂「達標」不等於沒有，稀釋不等於去除，總量並不會減少，無論日方如何辯白，都改變不了大量有害核素被排放入海、可能給海洋環境和人類健康造成不可預測危害的事實。

第二，為什麼日方不進行全面系統的海洋環境監測？僅憑目前日方公布的監測方法和監測數據，聲稱福島核汙染水排海安全無害缺乏科學依據，難以令人信服。

第三，為什麼日方拒絕其他利益攸關方共同參與建立國際監測機制？日方將國際原子能機構（IAEA）挺在前面當「擋箭牌」，聲稱其他國家參與監測必須在IAEA主導框架下，經IAEA協商同意方可加入。但事實上，目前IAEA監測框架並無其他國家或國際組織現場參與，這稱不上真正的國際監測。

中國外交部發言人汪文斌於28日例行記者會上針對記者提問，「中方對有中國公民給日本公民打騷擾電話的行為有何評論？」表示「我不了解你提到的有關情況」；他強調，對於日本政府強行啟動向海洋排放核汙染水這種自私自利、極不負責任的行徑，廣大國際社會都給予普遍批評，並採取相關的防範措施。對日方政府的批評反對的態度，在國際上是有很大的代表性的，這一點值得日方深思。

日本 核汙水 大使館

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