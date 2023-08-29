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英外相到訪前夕 環時突令大英博物館歸還文物 中英關係再生變

中國新聞組／北京29日電
英國外相柯維立到訪中國前夕，北京突要求大英博物館歸還中國文物。圖為大英博物館此前舉行「改變中國的明朝」展覽，觀賞者走過石像。（美聯社）
英國外相柯維立到訪中國前夕，北京突要求大英博物館歸還中國文物。圖為大英博物館此前舉行「改變中國的明朝」展覽，觀賞者走過石像。（美聯社）

英國大英博物館日前發生失竊事件，丟失2000件文物，事件在中國也引發效應。在英國外相柯維立預計出訪中國之際，官媒環球時報發表社評，要求大英博物館將所有通過非正當管道獲取的中國文物無償歸還，並公開批評英國「對中國製造劫難趁機劫掠或盜取文物」，環時社評用詞嚴厲，或為中英關係再投下變數。

大英博物館坐擁800萬件館藏，其中不少管館藏來自中國。環球時報發文要求無償歸還中國文物，並要求大英博物館向全世界做出歸還的公開承諾，並盡快啟動這項工作。

社評稱，大英博物館巨量藏品中，絕大部分來自英國之外的國家，「而且相當部分是通過非正當管道，甚至骯髒、罪惡的手段得來的。」大英博物館沒有保管好的、弄丟弄壞的，其實主要是屬於其他國家的文化財產。

社評表示，在大英博物館裡有約2.3萬件來自中國的文物，其中約2000件長期展示，包括《女史箴圖》的唐代摹本、遼三彩羅漢像、商周青銅器、魏晉石佛經卷等極其珍貴的國寶。雖然這些藏品從中國流失的過程難以追溯，「但可以確定的是，它們大多都是當年英國趁人之危、趁火打劫，甚至直接對中國制造劫難趁機劫掠或盜取得來的。」

社評指出，只要英國不能證明哪一件藏品來自合法、乾淨的管道，那麼這件藏品的母國就有權利去追索。

中國官媒點名大英博物館追索中國文物，過去少見，環球時報社評一出，即登上微博熱搜。不少網友留言：「絕對支持！應物歸原主」。還有人稱大英博物館為「大英贓物館」，要求「正視自己的偷盜行為，還回不屬於自己的中國文物」。

這起「官媒追討文物」事件，時間點相當敏感。據路透、南華早報等消息，英外相柯維立預計8月29日到訪北京，將是5年來英外相首度訪問中國，是倫敦尋求重新平衡與北京關係的一項努力。而環時選在此時發文討文物，網路媒體質疑是「借題發揮」。

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