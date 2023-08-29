大英博物館10大鎮館寶 3件來自中國 乾隆愛物也在列
中國在英國外相柯維立預計到訪之際高分貝追討中國文物，其中大英博物館是收藏中國流失文物最多的博物館；羊城晚報報導，在大英博物館「鎮館之寶」中，「女史箴圖」、敦煌壁畫和大維德花瓶三件是來自中國。
據報導，大英博物館收藏中國文物的歷史可追溯到1753年建館時期，官網顯示，館內現有中國文物超2萬3000件，囊括新石器時代的石器、仰韶文化的彩陶、商周春秋戰國的青銅器、漢代的漆器玉器以及唐宋三彩、五大名窯瓷器、元青花、琺瑯器等幾乎所有藝術類別，很多是稀世之寶。
其中「十大鎮館之寶」中，有三件來自中國，分別是「女史箴圖」、敦煌壁畫和大維德花瓶。「女史箴圖」是大英博物館最著名的中國書畫藏品，由東晉畫家顧愷之依據「女史箴」中的故事描繪創作而成，線條細勁流暢，人物神態宛然。
「女史箴圖」本為清宮所藏，是乾隆皇帝的案頭愛物，藏在圓明園中。現傳畫本是當今存世最早的中國絹畫，被譽為中國美術史的「開卷之圖」。
在中國廳中央牆上有幾十平方米的敦煌壁畫，其割痕雖猶可見，卻難掩其久遠的鮮麗及三位「濃麗豐肥」菩薩的雍容華貴。
1856年到1932年間，多個所謂的「西方探險家」以科學考察為名深入中國西北地區達60多次，每次都掠走大量的文獻文物。報導指出，敦煌藏經洞的4萬多件經書書稿中，大英博物館就藏得1萬3000件，中國現存僅三分之一，致使學術界有「敦煌者，我國學術之傷心史」之嗟嘆。
至於大維德花瓶The David Vases（元至正青花龍紋大瓶），可能是現存最重要的青花瓷器物，其頂部附近的銘文表明它們的年代可以追溯到1351年。
它不僅是中國陶瓷史上至關重要的里程碑，也幾乎是世界上最著名的瓷瓶。瓷瓶幾乎囊括除人物外元青花繪畫的全部元素，如龍紋、海水、蕉葉、扁菊、雲紋、雜寶等，且繪製精良，難有與之比肩者，尤其龍紋的繪製，形象凶猛，騰雲駕霧，生動之極。
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