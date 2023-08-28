甭搶鹽了 中媒：青海光一鹽湖儲量就500億噸「夠全人類吃千年」

上海、杭州、揚州、福州、海口、重慶等地均有超市的食鹽被搶購一空。(Getty Images)

日本 政府將福島核廢水 排放入海，引發中國民眾搶鹽、囤鹽潮。不過，搜狐刊文指出，鹽是不愁沒有的，單單中國一個鹽湖的鹽，都夠全人類吃1000年了，就算海鹽沒有也不會有什麼影響。

該文指出，青海柴達木盆地有一個察爾汗鹽湖，察爾汗鹽湖是中國最大的鹽湖，湖面積超過5800平方公里，鹽層厚度最淺2米最厚20米，整個鹽湖儲量500億噸以上，「這數量看起來是太多了，不愁沒鹽吃了。」

文章還稱，如果架一座厚6米、寬12米的鹽橋，這裡的鹽足以從地球通到月球。

該文並稱，察爾汗鹽湖除了鹽之外，鹽湖鹵水中還有鎂、鋰、鈉、碘等數十種礦物質，這是青海的聚寶盆，全部的開發價值達到12兆人民幣。中國最大的鉀肥企業青海鹽湖鉀肥股份有限公司就在這裡，成為中國鉀鎂鹽的主要產地。