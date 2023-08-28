我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

中國式民調 新華社給3選項：譴責、禍害、恥辱 網嘲：都一樣

中國新聞組／北京28日電
新華社展開對日本核汙水排海的民調，卻被嘲選項只有「一個」。（取材自微博）
新華社展開對日本核汙水排海的民調，卻被嘲選項只有「一個」。（取材自微博）

中央社報導，中國官方就日本排放核汙水發動輿論戰，官媒新華社進行民調，三個選項分別是「強烈譴責」、「禍害全人類」及「歷史恥辱」。有網友直言這是中國式投票，「三個選項等於一個」。

日本24日正式開始排放核汙水，中國官方大肆抨擊日本，包括同日新華社在官方微博發文，主題標籤為「我們強烈反對日本核汙染水排海」，指日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島的核汙水排海。

貼文又指，會進行一項題為「你對日本核汙染水排海想說什麼」的民調，民調有3個選項，分別是「堅決反對，強烈譴責」、「禍害子孫後代，禍害全人類！」、「記住20230824，日本必將被釘在歷史恥辱柱上！」

迄今貼文下有近千個留言，當中不少網友嘲諷民調的選項，「這選項還沒開始投，就贏麻了」、「哈哈哈，果然是中國式投票，全票不是夢想」、「中國式投票，誰敢說中國沒有民主？」、「新聞標題我都替你想好了：民調顯示，無一人對日本廢水排海行為表示理解」。

另外，據潮新聞報導，為應對和監測福島核汙水對中國東海海洋的影響，浙南放射醫學與核技術應用研究院25日緊急成立東海海洋放射性汙染監測專班，將對核汙水海域影響進行實時監測，初步計畫對溫州海域開展每兩月一次的採樣監測。

該研究院執行院長、監測專班工作小組組長萬新龍指出，該院從去年開始針對福島核廢水排放引發的潛在汙染風險，提前對相關海域的海洋放射性汙染開展本底調查，目前已開展兩次本底調查。「截至目前，出海採集的海水、海洋生物及海底泥沙樣品的核放射性輻射水平均處在天然本底水平，核汙水還未對溫州沿海領域產生影響。」

萬新龍說，為全面了解放射性汙染的分佈和變化趨勢，原本計畫每個季度開展一次的採樣監測將縮短為兩個月開展一次，計畫將在今年9月份開展第三次採樣，採樣區域將比前兩次範圍大。

日本 核汙水 民調

上一則

美軍第七艦隊司令：須制止中國在南海挑釁行徑

下一則

搞旺夜經濟 李家超：擬辦系列活動 中秋直到跨年

延伸閱讀

福島核汙水排海 店家接上千通中國騷擾電話 日要求中嚴肅以待

福島核汙水排海 店家接上千通中國騷擾電話 日要求中嚴肅以待
日本登月再等等 原訂27日發射登月探測器 因天候不佳三度延期

日本登月再等等 原訂27日發射登月探測器 因天候不佳三度延期
官媒核處理水民調 網嘲：中國式投票只有負面選項

官媒核處理水民調 網嘲：中國式投票只有負面選項
中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

中國網易新聞籲「躺平」應對核處理水 B站帳號被封

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌