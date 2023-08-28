中國式民調 新華社給3選項：譴責、禍害、恥辱 網嘲：都一樣

新華社展開對日本核汙水排海的民調，卻被嘲選項只有「一個」。（取材自微博）

中央社報導，中國官方就日本 排放核汙水 發動輿論戰，官媒新華社進行民調 ，三個選項分別是「強烈譴責」、「禍害全人類」及「歷史恥辱」。有網友直言這是中國式投票，「三個選項等於一個」。

日本24日正式開始排放核汙水，中國官方大肆抨擊日本，包括同日新華社在官方微博發文，主題標籤為「我們強烈反對日本核汙染水排海」，指日本政府無視國際社會的強烈質疑和反對，單方面強行啟動福島的核汙水排海。

貼文又指，會進行一項題為「你對日本核汙染水排海想說什麼」的民調，民調有3個選項，分別是「堅決反對，強烈譴責」、「禍害子孫後代，禍害全人類！」、「記住20230824，日本必將被釘在歷史恥辱柱上！」

迄今貼文下有近千個留言，當中不少網友嘲諷民調的選項，「這選項還沒開始投，就贏麻了」、「哈哈哈，果然是中國式投票，全票不是夢想」、「中國式投票，誰敢說中國沒有民主？」、「新聞標題我都替你想好了：民調顯示，無一人對日本廢水排海行為表示理解」。

另外，據潮新聞報導，為應對和監測福島核汙水對中國東海海洋的影響，浙南放射醫學與核技術應用研究院25日緊急成立東海海洋放射性汙染監測專班，將對核汙水海域影響進行實時監測，初步計畫對溫州海域開展每兩月一次的採樣監測。

該研究院執行院長、監測專班工作小組組長萬新龍指出，該院從去年開始針對福島核廢水排放引發的潛在汙染風險，提前對相關海域的海洋放射性汙染開展本底調查，目前已開展兩次本底調查。「截至目前，出海採集的海水、海洋生物及海底泥沙樣品的核放射性輻射水平均處在天然本底水平，核汙水還未對溫州沿海領域產生影響。」

萬新龍說，為全面了解放射性汙染的分佈和變化趨勢，原本計畫每個季度開展一次的採樣監測將縮短為兩個月開展一次，計畫將在今年9月份開展第三次採樣，採樣區域將比前兩次範圍大。