我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

赴日旅遊涼了 十一長假掀退團潮 中國業者營銷計畫暫停

記者謝守真／綜合報導
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)
日本此前是中國遊客出境遊排名第一的目的地，圖為今年7月的大阪心齋橋。(中通社)

在中國文旅部日前公布第三批出境遊目的地名單後，日本再度成為中國民眾最熱門的海外旅遊目的地之一，即將到來的「十一」長假，日本更成為出境遊搜索熱門地。然而在日本24日正式啟動核汙染水排海後，日本成了中國遊客的「棄子」，中國民眾赴日遊熱度快速降溫，已現「退團潮」。

第一財經報導，從攜程旅行團搜索量來看，日本在近期的旅遊搜索量已超過泰國、新加坡衝上出境遊第一。目前攜程已上線的日本旅行團、目的地參團、私家團、半自助等產品多達逾2000條。此前該平台的數據來看，「十一」長假前後日本旅遊原本有機會迎來爆發期。

攜程日本線負責人指出，攜程數據顯示，前一周日本團隊遊產品預訂量月增近九成，近期預訂10月1日出發的日本團隊產品量增長超過五倍。

但自日本開始「排汙入海」後，已有不少中國旅客開始退團，整體市場出現變化。據攜程、同程、途牛和驢媽媽等中國主要線上旅遊平台26日的數據顯示，儘管日本旅遊產品仍在銷售中，但平台多已未將日本產品放在顯著位置。

於此同時，多家旅行社並反映，已經有一些客人開始退團。一家大型旅行社負責人透露，這幾天陸續接到部分客人的日本遊退團，還有部分客人原本打算「十一」長假期間赴日旅遊，現在也開始觀望，未及時下單。

鑑於目前日本「排汙入海」事件持續發酵，遊客對於赴日遊萌生退意，中國旅遊業者可謂遭遇「飛來橫禍」。有業者表示，在接下來的營銷中，尤其是「十一」長假的旅遊路線推廣計畫中會做出調整，暫時不再大力推廣日本遊，或者會將日本旅遊的相關營銷計畫暫停。

有中國民眾表示，「我原本是打算『十一長假』去日本旅遊，已在準備簽證材料，但這幾天看到日本的排汙入海事件，我和朋友們也開始重新考慮假期出遊的目的地」。還有不少已取消日本行的中國民眾感嘆，「退票造成不少損失」，但不滿日本的「排汙入海」，也不得不先觀望。

靠譜旅業執行長張致寧分析，原本被納入「出境團隊遊第三批名單」的日本，可望享受到中國「十一」長假帶來的消費紅利。但隨著日本核汙水排海引發的安全問題，中國旅客赴日旅遊預期將大幅降低。

日本 新加坡 核汙水

上一則

反日洶湧 青島日本學校遭投石、天津大爺嗆「炸平日本」

延伸閱讀

美網／日本網球王子復出路坎坷 錦織圭膝傷退賽

美網／日本網球王子復出路坎坷 錦織圭膝傷退賽
福島核汙水排海 店家接上千通中國騷擾電話 日要求中嚴肅以待

福島核汙水排海 店家接上千通中國騷擾電話 日要求中嚴肅以待
日本登月再等等 原訂27日發射登月探測器 因天候不佳三度延期

日本登月再等等 原訂27日發射登月探測器 因天候不佳三度延期
官媒核處理水民調 網嘲：中國式投票只有負面選項

官媒核處理水民調 網嘲：中國式投票只有負面選項

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌