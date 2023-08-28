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荷蘭禁令將至 中國掃貨ASML曝光機 前7月進口額暴增65%

記者葉文義、黃雅慧／綜合報導
南華早報報導，中國進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，前7月就已經超過ASML原本2023年的全年預期出貨。（新華社）
南華早報報導，中國進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，前7月就已經超過ASML原本2023年的全年預期出貨。（新華社）

荷蘭在6月宣布最新禁令將從9月實施，不少中國晶圓廠在禁令執行前進口曝光機(光刻機)，以滿足產能需求。據南華早報報導，中國進口荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）曝光機數量激增，前7個月就已經超過ASML原本2023年的全年預期出貨額。另外，科大訊飛創始人、董事長劉慶峰稱，華為GPU（圖像處理單元）可對標輝達（NVIDIA）A100。

報導指出，截至7月，今年以來，中國關鍵半導體設備的進口額達到25.8億美元(約188億人民幣)，已經超過ASML年初預估全年出貨給中國的23.6億美元。

荷蘭將從9月開始進一步限制深紫外線（DUV）曝光機系統的准入，促使中國晶片公司訂單激增，因為中國企業在新的出口限制之前囤積了大量DUV設備。

報導指出，中國半導體行業諮詢公司JWInsights在25日發布的一份報告指出，中國海關數據顯示，今年1月至7月，中國進口荷蘭製造的曝光機增長64.8%至25.8億美元，幾乎全部來自半導體設備巨頭ASML。

今年1月，ASML預計今年對中國的銷售額將穩定在22億歐元（約173億人民幣、23.6億美元）左右，占其年總收入的14%。

IT之家報導，科大訊飛創始人、董事長劉慶峰近期出席2023亞布力中國企業家論壇第19屆夏季高峰會透露，華為的GPU能力現在已經跟輝達A100一樣。顯示華為在昇騰910後胎死腹中後，仍繼續做自己的GPU，並持續追趕輝達。

據輝達官方網站介紹，目前最新的產品是H100，提供的運算效能大約比A100高6倍。

劉慶峰說，「我特別高興告訴大家，華為的GPU能力現在已經跟輝達A100一樣了。任正非高度重視，還有華為的三個董事到科大訊飛專班工作，現在已經做到對標輝達的A100。」

上述可知，科大迅飛與華為有合作。上海證券報報導，科大訊飛在今年8月15日宣布聯合華為推出訊飛星火一體機。星火一體機基於華為的昇騰AI硬體、昇思AI開源框架，提供大模型訓練、推理能力，為大模型全流程創新提供自主創新算力底座。

「中國AI領域的算法沒有問題，但算力似乎始終被輝達按住。」劉慶峰表示，以前的「百模大戰」，基本都是輝達訓練出來的，在企業內部只能做出微小的調優、訓練，從而訓練模型「還是比較難的」。

輝達 華為 AI

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