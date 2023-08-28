我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山、洛城高鐵工程進度龜速 拖15年還在蓋

長期利率保持更高更久 讓華爾街才入秋便瑟瑟顫抖

美軍第七艦隊司令：須制止中國在南海挑釁行徑

中國新聞組／北京28日電
美軍第七艦隊司令湯瑪斯。（取材自美國海軍）
美軍第七艦隊司令湯瑪斯。（取材自美國海軍）

美國第七艦隊司令、海軍中將湯瑪斯（Karl Thomas）27日表示，中國在南海的「挑釁行徑」，其中包括中國海警船向菲律賓艦艇發射高壓水柱，都必須受到挑戰及制止。

路透報導，湯瑪斯向菲律賓做出保證，面對這個區域的「共同挑戰」，美國會提供支持，他還說：「我的部隊來到這裡是有原因的。」

湯瑪斯說：「你必須挑戰那些在灰色地帶行動的人。當他們日漸加強向你施壓時，你必須反擊，你必須啓航並運行。」

他更提到：「沒有比8月5日發生在仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）的中方行動還要更貼切的挑釁行徑案例了。」

8月5日，中國海警船在南海以危險動作攔截菲律賓海巡船和補給船，並發射高壓水柱，阻撓運送物資給駐守在仁愛暗沙的菲國官兵。

湯瑪斯透露，他已經跟負責南海防務的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）進行商討，「以瞭解他面臨的挑戰為何，並找到能幫助他的機會」。

湯瑪斯還說：「我們當然面臨共同的挑戰。所以我想更多加瞭解他如何看待自身負責的防務。而且我想確保他瞭解我所掌有的資源。」

中國在南海擴建軍事化的人造島礁，且中方歷史主權聲索與菲律賓、越南、馬來西亞、汶萊和印尼等國的專屬經濟區（EEZ）有所重疊。

越南 印尼

上一則

科技突圍 中國國務院：關鍵核心技術研發 青年挑大梁

下一則

中國式民調 新華社給3選項：譴責、禍害、恥辱 網嘲：都一樣

延伸閱讀

中國頻在南海挑釁 美軍第七艦隊司令：須予以制止

中國頻在南海挑釁 美軍第七艦隊司令：須予以制止
夏威夷野火公布失蹤者名單後 100多人出面報平安

夏威夷野火公布失蹤者名單後 100多人出面報平安
大法官湯瑪斯 屢受奢華招待饋贈 時間長達30年

大法官湯瑪斯 屢受奢華招待饋贈 時間長達30年
大法官湯瑪斯30年被饋贈 奢華超乎想像

大法官湯瑪斯30年被饋贈 奢華超乎想像

熱門新聞

華為9月新手機可打衛星電話。Getty Images

華為捅破天 9月新手機可打衛星電話

2023-08-24 15:31
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

中突然放棄清零 美研究：2個月造成近200萬人超額死亡

2023-08-25 08:36
庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
中國海軍093型「商級」核潛艦。（取材自國際船舶網）

解放軍093型核潛艦傳意外 研製過程神秘、戰鬥力不可小覷

2023-08-22 04:20

超人氣

更多 >
梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場

梅西貼身保鑣爆紅 「一招護主」技驚全場
郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」

郭台銘宣布參選2024總統「必須下架民進黨」
中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅

中國前首富之子王思聰 疑出售洛杉磯豪宅
家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議

家長捐款1000 孩子吃飯免排隊 華裔家長會提案惹議
「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌

「有錢人」和想像不一樣 前國稅官曝：富豪常穿這品牌