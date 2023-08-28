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科技突圍 中國國務院：關鍵核心技術研發 青年挑大梁

中國新聞組／北京28日電

為突破西方科技圍堵，中共中央、中國國務院27日印發「加強青年科技人才培養使用」的措施，宣示國家重大科技任務、關鍵核心技術研發要大膽使用青年人才且「挑大梁」，40歲以下者擔任項目負責人和骨幹的比率原則上不低於50%。

新華社報導，這項由中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發，名為「關於進一步加強青年科技人才培養和使用的若干措施」的文件，對晉用及提拔青年科技人才，訂立原則要求及量化指標。

這項措施首先提到，訂立措施的目的是激勵引導青年科技人才，在實現「高水平科技自立自強」和建設「科技強國、人才強國」實踐中「建功立業」，在以「中國式現代化」全面推進「中華民族偉大復興」進程中「奉獻青春和智慧」。

措施指出，支持青年科技人才在國家重大科技任務中「挑大梁、當主角」。國家重大科技任務、關鍵核心技術攻關和應急科技攻關大膽使用青年科技人才，40歲以下者擔任項目（課題）負責人和骨幹的比率，原則上不低於50%。

同時，穩步提高「國家自然科學基金」對青年科技人才的資助規模，將資助項目數比重保持在45%以上，支持青年科技人才開展原創、尖端、交叉科學問題研究。

此外，地方科技任務要加大對青年科技人才的支持力度，深入實施「國家重點研發計劃青年科學家項目」，負責人申報年齡可放寬到40歲，不設職稱、學歷限制。

措施並鼓勵各類國家科技創新基地，向青年科技人才自主設立科研項目，由40歲以下青年科技人才領銜承擔的比率原則上不低於60%；基本科研業務費重點用於支持35歲以下青年科技人才開展自主研究，有條件的單位支持比率逐步提到不低於年度預算的50%。

這項措施要求，高等學校、科研院所、國有企業主管部門要正確看待和運用論文指標，形成既發揮高品質論文價值，又堅決反對單純以論文數量論英雄的氛圍。

措施強調，各級黨委和政府要把青年科技人才工作作為「戰略性工作，納入本地區經濟社會發展、人才隊伍建設總體部署」。

國務院 中共 預算

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