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中國反日情緒升高…青島日本人學校遭人擲石 日本店家接大量騷擾電話

記者謝守真／即時報導
圖為青島日本人學校。（取材自青島日本人會官網）
圖為青島日本人學校。（取材自青島日本人會官網）

日本福島24日起將核汙水排放入海，引發中國強烈不滿，反日情緒也在中國各地持續擴散。據悉，山東青島日本人學校於當日遭到當地民眾投擲石頭，日方已向中國表達極度遺憾。

據星島日報報導，日本駐山東青島總領事館表示，24日日本政府正式排放福島核汙水當天，青島日本人學校遭到當地民眾投擲石塊，所幸未有造成設施損壞及人員受傷，當局警方立即拘捕一名涉事男子。

對此，26日，日本外務省亞洲大洋洲局局長鯰博行致電中國駐日使館大使楊宇，針對日本人學校遭擲石一事表示遺憾及憂慮，呼籲中國民眾冷靜行動，也籲請中方採取一切可行措施，保障在華日本人及使館安全。

此外，日本近日有店家或個人收到大量來自中國的騷擾電話，包括當地福島縣的政府機構、餐廳、飯店及學校等，電話中都以文表達對排放核汙水的不滿。此外，中國境內對水產的憂慮也導致中國本地地漁民遭到網暴，紛紛呼籲中國民眾理性。甚至有不少中國漁民開始考慮轉行，還有生魚片店準備改賣其他食品。

對此，日本駐華大使館要求北京當局依法嚴正處理。原定26日在日本駐華使館舉行的一場鋼琴演奏會，也因擔心會有大量在北京居住的日本人聚集，考慮到安全問題而決定延期舉行。

日本 核汙水 北京

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