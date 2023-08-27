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核汙水排海 引爆中日角力 傳逾千通中國騷擾電話打爆福島店家

中國新聞組／北京27日電
日本福島第一核電廠24日空拍圖，其營運商東京電力公司同日開始將首批核汙水排海。廠區內可見多個核汙水儲槽。（美聯社）
日本福島第一核電廠24日空拍圖，其營運商東京電力公司同日開始將首批核汙水排海。廠區內可見多個核汙水儲槽。（美聯社）

日本排放核汙水事件引發中國抗議事件愈演愈烈，引爆中日角力。日媒稱日政府正針對中方反應，強化外交攻勢，與國際原子能總署（IAEA）等合作，以孤立中國，同時也尋求9月後舉行中日領袖會談。美國也發聲明力挺日本。另日駐華使館昨要求中國「嚴肅處理」打給日本個人及團體的騷擾電話，不過被大批中國網民酸是「自導自演」，逼得使館屏蔽所有文章留言。

日本讀賣新聞26日報導，福島核汙水24日開始排海後，以中國為首的外國及地區強烈反彈，北京24日更祭出自即日起全面中止進口日本水產品的殺手鐧，日本政府正針對中方反應採取對外及對內的應對措施。

據報導，對外部分，日本正強化外交攻勢，除由外務省次官致電中國駐日大使抗議，並要求立即取消對進口日本水產品的全面禁令。並尋求藉由9月在東協（ASEAN）高峰會相關會議場邊，由首相岸田文雄和中國國家主席習近平舉行會談，以敦促中方取消禁令。

另外，日本和IAEA合作，舉行視訊會談，合體展現核「處理水」的安全性。同時進一步向對日本較友好、支持排海的歐美國家及南韓尹錫悅政府說明，以孤立中國。美國國務院25日就特別發聲明表達支持日本排核汙水做法。

對內部分，日本政府則動用一筆達300億日圓基金，加強援助叫苦連天的日本水產業者及漁民，協助開拓新外銷通路，並改善水產品加工設施。

不過，中國也同時在多方面加大抗議力度。中國常駐聯合國副代表耿爽25日在安理會會議上就此問題再次表態，稱中方敦促日本政府糾正錯誤決定，立即停止核汙染水排海。

而中國民間的反日情緒也轉烈，大批網民在網上發言要求抵制日貨、關閉日本學校，中央社引述日本電視台報導，福島縣二本松市的一間拉麵店從25日上午10時開始，旗下4間拉麵店合計共收到超過1000通顯示為「＋86」來自中國電話的騷擾電話。同樣的騷擾電話也打到了旅館等地方。

日本駐中國大使館微博昨對此發文指出，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話。「這是犯罪行為。如果被騷擾的對象是商店，極有可能造成經濟損失，如果是急救醫療機構，則事關人命。我館已經要求中國政府基於法律作出嚴肅處理。 」

不過網路截圖顯示，日本使館發文下方的評論區，瞬間遭數以千計的中國網民灌爆留負評，反過來質疑這是日本「自導自演」。 日本使館官微已屏蔽所有文章評論區的留言。

日本 核汙水 國務院

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為核汙水而戰…店名遮「日」 小伙砸自家日料店

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