中非領導人對話 習推非盟入G20 金磚峰會鼓勵本幣貿易

中國國家主席習近平（左）金磚峰會期間與印度總理莫迪（右）會面。左二為巴西總統魯拉、右二為南非總統拉馬佛沙。（Getty Images）

金磚峰會24日落幕，會後公布「約翰尼斯堡宣言」鼓勵金磚國家與貿易夥伴使用本幣貿易與金融交易，並呼籲改革「布雷頓森林體系機構」；就貿易議題，宣言還「關切」不符合「聯合國 憲章」原則、世貿組織原則的單邊強制措施、制裁及貿易限制措施。中國國家主席習近平 並在「中非領導人對話會」上強調，中國將在下個月G20峰會 上積極推動非盟成為G20正式成員。

就最受矚目的貨幣結算議題，金磚峰會宣言鼓勵成員進一步就支付工具開展對話，責成財長或央行行長們研究金磚國家本幣合作、支付工具和平台，在明年峰會前提交報告。至於對國際貨幣體系，宣言則呼籲讓新興市場和發展中國家在「布雷頓森林體系機構」中擔任領導職位。

中國國家主席習近平24日晚間還與南非總統拉馬佛沙共同主持「中非領導人對話會」，並邀集10個非洲國家領導人參與。習近平宣示將在下個月G20峰會上積極推動非盟成為正式成員，在聯合國安理會改革問題上支持優先解決非洲訴求作出特殊安排，繼續支持非洲在國際事務中「以一個聲音說話，不斷提升國際地位」。

習近平呼籲踐行真正的多邊主義，「旗幟鮮明反對殖民主義遺毒和各類霸權主義行徑，堅定支持彼此維護核心利益，理直氣壯堅持發展中國家的正義主張」。他並宣布農業、工業與人才培養三項非洲政策，未來將立足「一帶一路」等平台擴大各層級對話和溝通，支持非洲國家自由貿易區秘書處、泛非支付結算系統等與中國建立合作機制。

會後發布的聯合聲明則提到，中國將向非洲聯盟和平基金提供支持，以有效解決非洲國家衝突。對俄烏戰爭，雙方呼籲加強對話接觸，建立互信，為衝突雙方營造有利於對話的環境；非方則重申「堅定奉行一個中國政策」。

會議通過並發表「中非領導人對話會聯合聲明」，中方還發布「支持非洲工業化倡議」、「中國助力非洲農業現代化計畫」、「中非人才培養合作計畫」。