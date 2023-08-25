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中突然放棄清零 美研究：未來2個月內恐有近200萬人超額死亡

編譯羅方妤／即時報導
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）
中國去年12月突然取消清零政策後不久，多個城市極力應對染疫人數激增、藥品短缺，及醫院病房和火葬場人滿為患。圖為北京一間醫院急診室今年1月擠滿等著看病的病人。（Getty Images）

路透報導，美國聯邦政府資助、位於西雅圖的福瑞德哈金森癌症中心（Fred Hutchinson Cancer Center）新研究指出，中國突然放棄清零政策，未來兩個月內恐有近200萬人超額死亡。超額死亡是指一段時間內死亡人數與預期死亡人數的差額，通常是因為自然災害、疾病流行、饑荒和戰爭等因素造成。

該研究收集中國一些大學死亡率數據樣本，及網際網路資料。研究發現，去年12月至今年1月，西藏以外中國各省因各種原因造成的30歲以上人口超額死亡數估計達187萬人。

路透指出，中國去年12月決定中止持續實施三年的嚴格清零政策，導致住院和死亡案例急劇增加，而衛生專家表示中國政府基本上沒有通報相關狀況。

這項研究24日被發表在「美國醫學會期刊網路開放版」（JAMA Network Open），稱超額死亡數遠超過中國政府今年1月公布數據。中國官方數據指出，放棄清零政策的第一個月內有6萬人因罹患新冠肺炎在醫院病故。

在這項研究中，研究員利用公開的訃聞，及在中國流行的網路搜尋引擎百度上搜尋的資料進行統計分析。研究人員說：「我們針對超額死亡和中國解除清零政策進行研究，設定了個以實證得出的基準估計。這些發現對於理解新冠肺炎在人群中突然傳播會如何影響死亡率很重要。」

中國國家衛生健康委員會沒有立即回應針對這份報告置評的請求。

新冠肺炎 百度 醫學

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