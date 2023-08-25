金磚擴員5→11國 中國再加碼140億美元促全球發展

在中國國家主席習近平（圖右站立者）積極推動下，金磚國家領導人第十五次會晤昨日宣布，邀請沙烏地阿拉伯、埃及、伊朗等六國正式成為金磚成員。（歐新社）

第15屆金磚峰會昨日閉幕，在中國國家主席習近平 積極推動下，宣布接納阿根廷、埃及、伊朗 及沙烏地阿拉伯等6國加入金磚國家合作機制，明年元旦起生效，金磚會員國因此從原本5國擴員至11國，是金磚12年來首度增加成員。習近平強調，這次擴員是「歷史性的」，體現金磚國家同發展中國家團結合作的決心，也是金磚合作的新起點，

金磚國家原由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非等五國組成，去年中國擔任金磚國家主席國時，就啟動了金磚擴員進程。在習近平積極推動下，昨擴員增至11國。新加入金磚國家合作機制的6國是阿根廷、埃及、衣索比亞、伊朗、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國。

習近平在金磚峰會閉幕致詞時表示，上述6國加入「體現金磚國家同發展中國家團結合作的決心，符合國際社會期待，符合新興市場 國家和發展中國家共同利益」，擴員將給金磚合作機制注入新活力，進一步壯大世界和平和發展的力量。

稍早在金磚＋領導人對話會上，習近平則強調中國「過去是、現在是、將來也永遠是發展中國家的一員」。他並宣布中國已經成立總額40億美元的全球發展和南南合作基金，中國金融機構即將推出100億美元專項資金用於落實全球發展倡議。

對於中國與非洲的關係，習近平表示，中國過去10年向非洲提供大量發展援助，下階段將與非洲國家開展更多合作，支持非洲「增強自主發展能力」。昨日也登場「中非領導人對話會」，這是疫後中非元首首次實體會晤。習近平並重申中國支持非盟加入Ｇ20，將推動構建新時代中非命運共同體」。

中國國家主席習近平24日和南非總統拉瑪佛沙出席金磚國家峰會最後一天在南非約翰內斯堡舉行的中非領導人圓桌對話會。(路透)

中國官媒環球時報昨天發表題為「西方低估了金磚國家團結合作的決心」社評指出，金磚合作機制成員國數量從5個一下子增長到11個，幅度之大超出外界預期。這是全球治理的一大步。此次獲邀加入的6個新成員來自亞非拉三大洲，都是具一定規模及重要影響的地區國家，將使金磚合作機制成為新興市場國家和廣大發展中國家主動參與全球治理的最大代表性組織之一。

社評稱不少美西方媒體說金磚在擴員問題上有明顯分歧，報導充滿挑撥之意。但他們顯然低估金磚國家同發展中國家團結合作的決心。