中帶領金磚11國對抗G7？分析：幾乎不可能

金磚五國國旗，由左至右分別為南非、巴西、俄羅斯、印度以及中國。(Getty Images)

金磚峰會在中國推動下首次擴員至11國，外媒聚焦中國是否欲打造一個足以抗衡七大工業國集團（G7 ）的大國俱樂部。英媒引述學者分析，金磚集團提升國際影響力，很大程度上是中國為應對來自美國壓力，但要對抗G7「幾乎不可能」，因為金磚成員在政治體制等方面都存在分歧，中國更像是希望藉此改變世界秩序，建立「主權優先」的國際體系與資源共享新秩序。

英國廣播公司（BBC）分析指出，全球各種國家間的俱樂部中，金磚5國（BRICS）超高的峰會出勤率，展示出成員國對於這個平台的重視，但今年，俄羅斯首次缺席，折射出金磚集團面臨的政治張力。尤其是中國，在金磚國家中的比重越來越大。而擴容也讓輿論聚焦中國是否打造一個足以抗衡G7的大國俱樂部。

2009年金融海嘯席捲歐美之際，金磚集團舉行第一次峰會。同一時期，中美關係，乃至中國同西方國家的關係，在過去5年急劇惡化，中國亟需一個國家平台，能夠與美國領導的G7分庭抗爭。兩個原因共同作用下，提升金磚集團的國際影響力，被擺上桌面。

但分析認為，金磚機制要對對抗G7，「幾乎不可能」。國際俱樂部通常源於其成員的共同經濟利益、共同安全訴求或共同意識形態。金磚國家除了都是「最具經濟增長潛力的新興國家」指標外，在政治體制、發展階段、地緣戰略、國際關係等幾乎所有方面甚至出現分歧。

「習近平 試圖將金磚集團轉變為他自己的『七國集團』？我想印度人可不會答應！」提出金磚國家概念的高盛經濟學家吉姆·奧尼爾（Jim O'Neill）說。

報導認為，習近平希望改變世界秩序，使其更適合威權統治者生存。中國並不打算使其他國家變得更像中國，而是希望建立一種「介入更少」的國際體系。簡而言之就是「主權優先」，而非「人權優先」。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易首席分析師馬志昂認為，金磚集團的發展前景充滿挑戰，但仍可為更多發展中國家提供能更好的外交或財政支持機會；但這一點也可能過於雄心勃勃。

澳洲國立大學（ANU）亞太學院講師宋文笛分析，「金磚峰會此屆恐怕維繫消極議程有餘，推動積極議程不足。」他推測，如果金磚集團要尋求突破，可能會圍繞在中亞周圍，為中國的「一帶一路 」和俄國的歐亞經濟聯盟尋求接軌和資源共享方面做文章。