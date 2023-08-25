人民幣全球支付第五大 占比再度突破3%

人民幣在7月全球支付貨幣排名中，保持全球第五大最活躍貨幣的位置，佔比升至3.06%。（路透）

環球銀行金融電信協會（SWIFT）23日發布月度報告顯示，人民幣在7月全球支付貨幣 排名中，保持全球第五大活躍貨幣的位置，占比升至3.06%，為連續第6個月上升。這也是人民幣有紀錄以來，第二次在全球支付占比中超過3%。

報告顯示，7月支付占比前5名分別是美元、歐元、英鎊、日元與人民幣，支付占比分別為46.46%、24.42%、7.63%、3.51%與3.06%。

財聯社報導，人民幣占比上一次突破3%是在2022年1月，當時人民幣在國際支付中的比率達到3.2%。

人民幣在全球支付占比提高並不令人意外，近期接連傳出中國完成首單以人民幣結算的進口液化天然氣、人民幣超越歐元成為巴西外匯存底中的第二大貨幣、阿根廷首次使用人民幣償付外債等等。

不過，美元作為全球支付貨幣的使用量在7月也大幅增加，並創下歷史新高，顯示儘管新興國家組成的金磚國家組織有意增加採本幣交易與結算，但美元在國際金融市場的地位依舊穩固。

此外，受中國經濟表現不如預期影響，人民幣匯價近期已明顯轉弱。美國銀行發表的報告指出，人民幣近日疲弱主要是因缺乏財政支持的刺激措施支撐內需，導致股票 和房地產 價格下跌、資金外流。

報告示警，若9月中前仍未見中國官方推出刺激措施，人民幣對美元第3季恐將進一步跌破7.4，甚至貶至7.7。