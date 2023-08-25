日排核汙水 @烏合麒麟畫罪獸切腹自盡 胡錫進引奧特曼

CG畫師「烏合麒麟」發布的新作。(取材自微博)

日本 福島核電站24日啟動核汙染水排海，引起中國不滿。被稱為「中國戰狼畫師」的「烏合麒麟」，再發布富有諷刺意味的新畫作，發布名為「與人類同歸於盡嗎混蛋」的作品，引發關注。同時，中國官方也加大反日宣傳，官媒引用在中國有不小影響力的日本著名科幻電視劇「奧特曼」(Ultraman，超人力霸王系列)來批評日本。

觀察者網報導，在「烏合麒麟」的作品中，描繪跪在近海洋面上的一頭巨獸，畫面下方以日文和英文標註著「2023年8月24日，罪獸開始了對全世界的報復」字樣。

「中國歷史研究院」官微隨後發布一篇對該作品的解讀，並獲得「烏合麒麟」的認可，其中包括對日本形象的解讀，稱其是一個醜陋、變異的怪獸，「已經遭受核輻射的日本已面目全非」。另也提到作品中「切腹自盡」所象徵的軍國主義遺毒。作品中，罪獸身著日本鎧甲，一把「武士刀」穿透腹部。

另據美國之音報導，自從日本的釋放計畫上月獲得國際原子能機構批准後，中國官媒和網上的民族主義者便不斷批評東京的這一決定。24日，網上的負面情緒更是進入白熱化階段，在微博 的熱搜榜上，50個登榜話題裡一度有超過20個都與日本釋放核廢水 有關。這些話題不少由中國官媒主持。在一個登頂的話題裡，中國央視通過帳號「央視新聞」寫道：「歷史會記住日本政府這一筆」。

除了在中國國內平台上，官媒也在網路「防火牆」外的社媒上對日本發出批評。在前身為推特(Twitter)的平台X上，多個中國官媒帳號大量報導了來自日本、中國、韓國反對核廢水釋放的聲音。人民日報旗下的環球時報發布了多張批評日本的卡通漫畫。其中一張漫畫批評美國對反對的聲音充耳不聞。

據報導，官媒還引用在中國有著不小影響力的日本著名科幻電視劇「奧特曼」來批評日本。環球時報前主編胡錫進發布在微博以及X上的一個片段裡，三名特工隊員在飛機上看著一隻從水中浮現的怪獸，討論著被汙染的東京灣水源如何製造出了這樣的生物。「日本政府不知道釋放核汙染廢水的後果嗎」，胡錫進在X上問道。「日本正在孕育著一隻怪獸，但拯救人類的『奧特曼』在哪裡？」