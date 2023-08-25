福島核廢水排海 中網友喊抵制日貨 上海日料店卻要等位1小時

有媒體24日於江蘇揚州超市看到，購買食鹽的民眾明顯增多，有的民眾甚至一次拿超過5包。（取材自正觀新聞）

日本 昨日開始排放福島核汙水，北京 官方隨即公告全面暫停進口日本水產品，中國駐日大使吳江浩強調，此舉「理所當然」也「完全必要」，江浙沿海等多地民眾則掀起搶鹽潮；不過民間輿論情况線上線下兩樣天，新浪、百度的熱搜都是排汙話題，央視新聞的帖子下方，逾15萬個評論一面倒痛斥日本，網民高呼「抗日」、「抵制日貨」，但北京街頭日本品牌商店照常人頭湧湧，日本駐華使館外戒備森嚴，但沒見示威抗議。

據中國駐日使館官網消息，吳江浩24日向日本日本外務事務次官岡野正敬提出嚴正抗議。吳江浩要求日方「立即中止這一極端自私自利和不負責任的行為」；他表示，中國宣布全面暫停進口原產地為日本的水產品，「是理所當然的，也是完全必要的，造成這一局面的責任完全在日方，日方應該反躬自省」。

不過路透援引經濟人士的分析，指北京對日本的海鮮禁令更多的是一種政治姿態，因為中國雖然可能是日本最大的海鮮出口市場，但海產品僅占日本全球貿易的不到1% 。

港媒報導，北京市朝陽區的日本駐華大使館 正門前和路對面皆停滿警車，館前衛兵也有所增加，大使館提前閉館。雖然網上群情洶湧，但未見現場有示威抗議。至於北京街頭也沒看見抵制活動，商場內優衣庫（Uniqlo）人流如常。

不過，南韓因日本核廢水排入海鹽價大漲，民眾「舉國囤鹽」，中國沿海多地也跟著出現搶鹽現象。據揚州新聞廣播，江蘇揚州的大潤發等超市購買食鹽的市民明顯增多，一些品牌食鹽的貨架陸續被清空。網上還有截圖顯示，有人已經買90包鹽。

央企中國鹽業集團為此發布公告，指中國的食鹽產品結構井礦鹽占87%、湖鹽3%，兩者生產均不受日本核汙染影響，呼籲市民不必恐慌，更不必效仿「囤鹽」。

至於北京官方禁令之下，在中國的日本料理店情況也受到各界矚目。紅星新聞報導，北京多家日料店的工作人員表示目前店裡幾乎已經不再銷售日本食材，廣州、上海多家知名日本料理店紛紛發聲明，稱沒用日本食材，上海徐匯區、金山區的市監人員連日並突擊檢查日本食品。

網上有大批人號召抵制日本貨品，新京報發起是否繼續吃日本料理的民調，在9.2萬參與網民中，8.1萬選答「不會吃了，很擔心安全」。