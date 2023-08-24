中撒1.5兆拆彈地方債 「某省」代價要砍20%公務員

多家房企爆出地方政府欠債造成保交樓壓力大增，圖為武漢建築工人行經新建的大樓群。(路透)

中國地方債危機迫在眉睫，北京 當局計畫允許地方政府發行人民幣1.5兆元(約2000億美元)特殊再融資債券 ，以幫助包括天津、貴州、雲南、陝西和重慶等12個償債壓力較大的省分和地區償還債務。但其中一個發行額度較多的西南省分，代價是要縮編20%的公務員，引起熱議。

經濟觀察網報導，中國多家民營房企人士透露，鄭州、天津等地要求各區縣政府統計對民營房企的欠款明細。多家民營房企的區域負責人表示，其所在城市政府拖欠款項在10億元到20億元區間，主要包括承諾返還的土地出讓金、土地增稅退稅、安置房建設保證金、土地一級整理墊付款等，造成房企資金流動性與保交樓壓力大增。

新華財經報導，多地政府目前積極爭取透過發行特殊再融資債券對隱性債務進行置換，以期實現隱性債務顯性化。過去兩個月，各地方政府已上報建制縣隱性債務風險化解試點方案。目前監管部門已初步批覆方案及額度，特殊再融資債券或在下半年重啟發行，額度約1.5兆人民幣。

據財新周刊分析，這筆特殊再融資債券除了可緩解隱性債務壓力，還可協助化解一些拖欠款，像是過去幾年疫情防控中核酸檢測相關的拖欠款。

不過，報導認為，人民幣1.5兆元的再融資債券額度，對保證至少人民幣幾十兆元地方隱性債務持續性還本付息，恐怕仍是杯水車薪，只能防範化解個別地區的地方債流動性風險。

報導還特別提到天津、雲南、陝西、重慶等省市，或可在配額上獲得更多支持。但同時直指，這次獲得特殊再融資債券額度較多的「一個西南部省分」，需要「付出的代價可能包括將公務員縮編20%」。

連公務員鐵飯碗也要不保了，這項消息引起網民熱議，其中雲南、貴州是被猜測得最多的省分。

猜貴州的理由是，省會貴陽市財政局5月間在2022年工作總結報告中，公開承認其債務形勢嚴峻，「後續化債任務面臨較大困難」。

至於猜雲南的理由，除了報導中被點名外，4月間雲南多個縣市已公開表達債務化解出現困難，而5月間在中國網路瘋傳的「昆明城投專家會議紀要」，更指省會昆明市未來半年將有200億元債務到期，但公司及市府、省府都表態無能為力，主管更前往上海借貸籌款。