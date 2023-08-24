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中美氣候特使短期晤3次：同意繼續保持密切溝通

記者廖士鋒／北京24日電
美國氣候特使柯瑞（左）和中國氣候特使解振華（右）23日再度舉行視訊會談，圖為兩人7月中旬在北京會談。（路透）
美國氣候特使柯瑞（左）和中國氣候特使解振華（右）23日再度舉行視訊會談，圖為兩人7月中旬在北京會談。（路透）

中國跟美國的氣候特使23日再度舉行視訊會談，雙方就氣候變化合作等議題交換意見，並商定將繼續保持密切溝通。這是短期內雙方第三次氣候特使會談。

據中國生態環境部官微23日晚間消息，8月23日中國氣候變化事務特使解振華「應約」與美國總統氣候問題特使柯瑞（John Kerry）舉行視訊會談，「圍繞中美氣候變化對話合作等議題交換意見。雙方商定將繼續保持密切溝通」。

這是解振華與柯瑞兩人在短期內的第三次會談。此前於7月27日兩人就曾舉行視訊會談，當時中國官方指出兩人圍繞加強中美氣候變化對話交流、合作推進全球氣候多邊進程等議題進一步交換意見。雙方同意繼續保持密切溝通。

7月16日至19日柯瑞訪問中國時，兩人也舉行會談。中國生態部官網指出，雙方一致認為，氣候變化是人類面臨的共同挑戰，兩國攜手合作應對該挑戰具有重要意義。雙方圍繞落實「中美應對氣候危機聯合聲明」、「中美關於在21世紀20年代強化氣候行動的格拉斯哥聯合宣言」，就推進全球氣候治理、加強對話合作等議題進行了坦誠、深入、建設性的對話。當時雙方還就能源轉型、全球綠色產業鏈供應鏈、低碳零碳負碳技術、推動合作機制化務實化等深入交流，「願繼續共同努力推動氣候變化多邊進程」。

而柯瑞到訪中國時，也獲得中國國家副主席韓正、國務院總理李強會見。李強表示，希望中美雙方繼續秉持合作精神，尊重彼此核心關切，通過充分溝通求同存異，探討更加務實的機制化合作，推動多邊氣候治理進程，確保「巴黎協定」全面有效實施。

柯瑞 李強 國務院

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