彭博：中砸300億美元 助華為打造秘密供應鏈規避美制裁

華為被曝，收購影子工廠，以其他公司的名義間接買到被禁的美國的晶片製造設備和其他供貨。（路透）

美國半導體產業協會（SIA）警告，華為 正在中國各地建立一個半導體製造的祕密供應鏈網絡，並獲得政府約300億美元（約2200億人民幣）的官方資助，藉由這個「影子製造網絡」，讓名列美國黑名單的華為規避美國制裁，推進北京發展科技的野心。

彭博資訊引述SIA於4月向成員提出的簡報報導，華為去年開始投入晶片 生產，至少已經收購兩家現有工廠，並正在建造至少另外三座。

美國商務部2019年便把華為列入實體清單，隨後華為幾乎遭全面禁止和美國公司合作，但若依SIA所述，華為以其他公司的名義建造並購置設施，又未揭露華為的涉入，可能得以規避管制，間接買到原本被禁的美國的晶片製造設備和其他供貨。

SIA列舉華為以其他公司名義支持位於深圳周邊的五座工廠，例如已向福建晉華集成電路公司和芯恩（青島）集成電路公司購得的晶圓廠，也正幫助鵬芯微（PXW）與鵬新旭等企業興建晶圓廠，昇維旭（SwaySure）也可能是華為製造網的一員。這些事業似乎都是實際營運的實體，而非只是門面公司，SIA說，若這些工廠不掛名華為，供應商可能很難得知往來的對象背景。

中國預計撥給華為300億美元的財務支持金額也非常驚人，幾乎是美國晶片法分給多家公司的全部規模。但中國近月經濟出現困難，是否會影響政府的科技投資 ，目前還不清楚。

SIA估算，中國境內正在打造至少23座製造工廠，到2030年的規劃投資額將超過1000億美元。SIA認為，到2029年或2030年時，中國的28奈米或45奈米技術成熟製程產能可能會占全球超過一半。《晶片戰爭》作者米勒（Chris Miller）說：「中國的補貼支出大概相當於全世界其他國家的總和。」

美國商務部旗下的工業和安全局（BIS）則表示正監測情況，必要時將採取行動；BIS已把數十家中國企業列入黑名單，包括華為、福建晉華及鵬芯微等。

目前還不清楚SIA為什麼現在才對這些問題發出警報，但該機構4月發布這些簡報後，已敲響成員公司和美國政府內部的警鈴。