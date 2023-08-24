我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普里格津墜機真的死了？ 3種理論試圖解謎

南加橙縣爆大規模槍擊 已知5死6傷

翻譯疑被安保擋門外？習近平猶豫頻回頭…隻身進場

中國新聞組／北京24日電
金磚國家會議期間，在中國領導人習近平走入會場時，他的一名助手試圖跟著進入會場，但迅速被安保攔在門外。（視頻截圖）
金磚國家會議期間，在中國領導人習近平走入會場時，他的一名助手試圖跟著進入會場，但迅速被安保攔在門外。（視頻截圖）

金磚國家領導人峰會正在南非舉行，BBC中文網報導，23日的會議開始前卻出現小插曲。在中國領導人習近平走入會場時，他的一名助手試圖跟著進入會場，但迅速被安保攔住，並被阻止入場，這名助手似乎是習近平的翻譯。習近平多次回頭，最終隻身一人走進活動會場。

自由亞洲電台報導，當天是金磚國家領導峰會第二天，各國領導人依次入場。從視頻的畫面可見，習近平進場時，他的近身隨從被大會保安擋住，大門隨即關上，此時習近平回頭望向關上的大門，他繼續前行幾步後突然停了下來，「一臉迷惘凝視前方的狀況，猶豫是否繼續前行，表情和動作均顯得不知所措，最終他再回頭望了一眼，才繼續向前跟東道主南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)握手。」

據報導，在與南非、俄羅斯、印度、巴西領導人握手合照時，習近平似乎沒有聽懂主持的指示，反應相對其他領導人也有些遲緩；他一度不知如何跟兩邊領導人同時握手，要巴西總統盧拉捉著他的右手放在三人的手上。

報導稱，握完手後，習近平似乎聽不到主持人指示，自己一邊揮手一邊離場，最後才歸隊合照。

習近平 南非 巴西

上一則

SOHO中國欠錢欠稅 網民吐槽潘石屹早「潤了」

下一則

高調炒股認賠…胡錫進急刪加倉文 被嘲「胡緬北」

延伸閱讀

謝鋒對雷蒙多表示：希望美拉長合作清單 縮短負面清單

謝鋒對雷蒙多表示：希望美拉長合作清單 縮短負面清單
一洲焦點／普里格津死亡？習搞失蹤？如果川普不能選

一洲焦點／普里格津死亡？習搞失蹤？如果川普不能選
習近平意外缺席金磚峰會工商論壇 中國拒絕說明

習近平意外缺席金磚峰會工商論壇 中國拒絕說明
金磚領袖峰會 普亭、習近平首日缺席

金磚領袖峰會 普亭、習近平首日缺席

熱門新聞

庭審現場。（取材自北京市東城法院）

3年一通電話都沒打 單親媽要兒子返還370萬買房錢 法院判決出爐

2023-08-17 02:49
據傳中國海軍一艘093型「商級」核潛艦在台海附近發生嚴重意外。(取材自推特)

網傳解放軍093型核潛艦在台海出意外 艦上船員全數罹難

2023-08-22 00:55
知名主持人崔永元擺攤賣字畫。（視頻截圖）

前央視名嘴淪落擺攤賣字畫 崔永元：養家餬口 不丟人

2023-08-22 10:30
危機入市?華爾街頭銀摩根大通連續增持碧桂園和碧桂園服務股票，分別為逾1.71億股，和1,902.24萬股。路透

摩根大通危機入市？ 增持碧桂園1.71億股

2023-08-18 14:54
刀郎的歌聲滄桑沙啞，歌曲歌詞直白並帶有深沉的情感。（取材自知乎）

刀郎神曲 諷誰？各自解讀

2023-08-16 02:00
北大女研究生畢業後留校當食堂阿姨，引發網友關注。(取材自微博)

無編制、無戶口…北大研究生畢業 仍願留校當食堂阿姨

2023-08-19 07:30

超人氣

更多 >
紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人

紐約華人房客與房東吵架 竟拿鐵鎚砸死母子2人
兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡

兵變失敗後甫露面 瓦格納首腦普里格津墜機亡
年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓

年賺20萬卻差點無家可歸 這對夫妻理財的5血淚教訓
3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀

3星座城府極深心眼多：摩羯很會算計、這個星座笑裡藏刀
華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹

華裔租客錘殺案 兇嫌犯案時 9歲子在旁目睹