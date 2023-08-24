翻譯疑被安保擋門外？習近平猶豫頻回頭…隻身進場

金磚國家會議期間，在中國領導人習近平走入會場時，他的一名助手試圖跟著進入會場，但迅速被安保攔在門外。（視頻截圖）

金磚國家領導人峰會正在南非 舉行，BBC中文網報導，23日的會議開始前卻出現小插曲。在中國領導人習近平 走入會場時，他的一名助手試圖跟著進入會場，但迅速被安保攔住，並被阻止入場，這名助手似乎是習近平的翻譯。習近平多次回頭，最終隻身一人走進活動會場。

自由亞洲電台報導，當天是金磚國家領導峰會第二天，各國領導人依次入場。從視頻的畫面可見，習近平進場時，他的近身隨從被大會保安擋住，大門隨即關上，此時習近平回頭望向關上的大門，他繼續前行幾步後突然停了下來，「一臉迷惘凝視前方的狀況，猶豫是否繼續前行，表情和動作均顯得不知所措，最終他再回頭望了一眼，才繼續向前跟東道主南非總統拉瑪佛沙(Cyril Ramaphosa)握手。」

據報導，在與南非、俄羅斯、印度、巴西 領導人握手合照時，習近平似乎沒有聽懂主持的指示，反應相對其他領導人也有些遲緩；他一度不知如何跟兩邊領導人同時握手，要巴西總統盧拉捉著他的右手放在三人的手上。

報導稱，握完手後，習近平似乎聽不到主持人指示，自己一邊揮手一邊離場，最後才歸隊合照。